El rescate de un perro ¡a toda velocidad!

Parece una escena de Misión Imposible, pero fue grabada este martes en una vía rápida de la Ciudad de México. La camarógrafa fue también la heroína de la historia. Se llama AnaCleta o @calaveritabike en Twitter y prefiere no ser identificada por su nombre real. Tiene 32 años y más de una década de experiencia como ciclista urbana. Hoy, en el camino entre sus dos trabajos, tuvo que pedalear más rápido de lo habitual para salvar a un perro desconocido que corría a toda velocidad entre los autos por la avenida Revolución, al suroeste de la ciudad.

El video lo grabó con una cámara GoPro, que suele llevar en el casco para registrar sus recorridos, y lo subió a su cuenta de Twitter. Otra versión del mismo en Facebook registra más de 240.000 reproducciones en dos horas.

Cuiden a sus mascotas!! que hubieran hecho ustedes?(al final si encontré al dueño) pic.twitter.com/w5K54kMV6x — Calaveritabike (@calaveritabike) 20 de junio de 2017

AnaCleta es odontóloga de profesión y tatuadora de hobbie. Ella dijo a Verne, a través de mensajes de texto, que no recomienda hacer este tipo de rescates extremos: “Tengo muchos años de experiencia como ciclista urbana y por eso tuve la habilidad, pero admito que fue peligroso”. Lo que intentó en ese momento, explicó, fue proteger al perro de los coches y conducirlo hacia la banqueta. Ella no se da todo el crédito por el éxito de la operación: "Hay que reconocer que sin la ayuda de algunos autos, un motociclista y la gente que intentó agarrarlo, no hubiera sido posible".

También explicó las razones que la llevaron a perseguir a este perrito veloz: “Me ganó la adrenalina y el sentimiento, porque también tengo un perro y sé lo importante que es para su familia”.

Después de dos minutos de persecución, un peatón logró alcanzar la correa del perro. En el video no aparece lo que sucedió después, pero la ciclista lo narró en sus mensajes. Ella contó que se detuvo para sostener a la mascota y que a continuación llegó corriendo su dueño. Según AnaCleta, él explicó que el perro comenzó a correr a toda velocidad después de escuchar un ruido muy fuerte.

La ciclista no conocía a esta persona y tampoco le preguntó sus datos. "No le pedí nada sólo le di al perro y le dije que estaba bien", contó. También le pidió que tuviera más cuidado y le recomendó entrenar a su mascota para evitar otro de estos sustos.