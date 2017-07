‘El reguetón no tiene valor’ '

Ciudad de México

Así de tajante es la opinión de Pablo Milanés ante la música urbana y uno de los géneros más redituables actualmente en la industria musical.

“(El reguetón) no tiene ningún valor para mí; ningún valor musical, ni poético, nada, ni orquestal. Me parece que es nulo el valor del reguetón. No solamente del reguetón, sino de la música que se está escuchando.

FALTA DE VALORES

“Hay una cantidad de faltas, de valores, en la música popular del mundo, que creo que se están creando valores superfluos, artificiales, que duran poco y que al otro día se crean otros valores que no duran nada”, dijo el compositor en conferencia de prensa.

Lo realmente preocupante, dijo el cubano, es que a diferencia de los exponentes de este género, hay autores con gran calidad musical y de escritura que pasan desapercibidos, y hasta padecen económicamente.

MÚSICA EN CRISIS

“Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos.

“Sin embargo, no dejo de respetar a aquellos autores que no son aceptados en las transnacionales, que venden poco porque no están de moda por su calidad en la poética, porque eso no es lo que se usa”, dijo Milanés.

El compositor de “El Breve Espacio en Que No Estás” se encuentra en la Ciudad de México para promocionar Amor, álbum que lanzó junto a su hija Haydée.

Este material será el que presente este viernes, a las 21:00 horas, en El Plaza Condesa.

“Para mí representa una alegría tremenda. Es como una satisfacción en la que tú vas a jugar a un parque con tu hija, un parque de diversiones. Te diviertes, lo pasas bien y eres feliz”, dijo Pablo sobre el trabajo con su hija.