El Papa Francisco consultó a una psicoanalista cuando tenía 42 años

La revelación aparece en un libro de próxima aparición basado en una docena de conversaciones que Francisco mantuvo con el sociólogo francés Dominique Wolton.

El periódico italiano La Stampa, que reprodujo parte de las conversaciones, dijo que Francisco se reunía con la analista en la casa de ésta.



"Un día, cuando estaba por morir, me llamó. No para recibir los sacramentos, ya que era judía, sino para un diálogo espiritual", dijo el Papa según el texto. "Era una buena persona. Durante seis meses me ayudó mucho".



En ese tiempo, Francisco era un líder jesuita en su Argentina natal, gobernada por una dictadura militar.



En las conversaciones con Wolton, Francisco se refiere elogiosamente a la influencia positiva que han tenido varias mujeres en su vida.



"Las que he conocido me ayudaron mucho cuando tuve la necesidad de consultarlas", dijo.



El Papa de 81 años también habla de su estado mental.



"Me siento libre. Claro, aquí en el Vaticano estoy en una jaula, pero no espiritualmente. Nada me atemoriza".



Lo que le molesta, dice, son las mentalidades estrechas de algunos religiosos.



"(Son) curas rígidos, que tienen miedo de comunicarse. Es una forma de fundamentalismo. Cuando conozco a una persona rígida, sobre todo si es joven, me digo que está enferma".



"En realidad, son personas que buscan seguridad".



El Papa ha dicho anteriormente que tuvo problemas para manejar su autoridad en sus primeras funciones como líder jesuita.



La Iglesia católica solía proyectar cierta desconfianza hacia el psicoanálisis, pero ésta parece haber disminuido con el tiempo.



Las normas actualizadas del Vaticano para uso de los seminarios que forman a los futuros sacerdotes dicen que los psicólogos son valiosos para evaluar la salud mental de los candidatos.