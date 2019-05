Elogiado por su ex

Ciudad de México.



¿Será cierto aquel dicho que reza 'donde hubo fuego, cenizas quedan'? Algunos tuiteros piensan que sí. O al menos eso especuló uno que otro en el Instagram de Diego Luna. El actor compartió la portada de una revista que engalana este mes, donde no se ve nada mal. La sorpresa fue que su ex esposa, Camila Sodi, le dio 'like' y hasta le comentó: 'me encanta', con todo y emojis de fuego... ¿Habrá reencuentro? ¿O será sólo que se llevan bien por sus hijos?