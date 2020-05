Ellos también son héroes

Gracias a las personas que nos han apoyado donando productos y los que nos han ayudado en la producción de las tortas". Gilberto Martínez, chef

Solidarizándose con las familias que no tienen alimento por no tener trabajo, la Granja del Tío Gil realiza entrega de comida a ciudadanos y comedores ante a pandemia del Covid-19. Aunque no usan bata blanca y no son médicos, también son héroes de Reynosa.

Desde hace semanas iniciaron primero con pollo asado que repartieron en las calles y a quien lo solicitara y posteriormente con elaboración de tortas de puerco: se elaboran cada miércoles.

Otras panaderías y negocios, así como personas solidarias, se han unido, apoyan con insumos como el bolillo, puerco y también a elaborar la comida.

"Nada es fácil ni sencillo, es toda una logística de producción, apoyos, mano de obra, llamadas, ventas, gasto, cansancio, pero al final del camino, todo esto se paga con una sonrisa y un Dios se lo pague y les multiplique", dijo el chef Gilberto Martínez, dueño del negocio ubicado en la colonia doctores número 606.

MÁS DE MIL

Junto a la chef Cristina Isassi, realizan la labor, entregaron recientemente 600 tortas y la meta de este miércoles fueron mil tortas que fueron entregadas a diversas agrupaciones.

Explican que si hay personas que no tienen trabajo y no reciben apoyo de nadie y en algún momento se te terminan los insumos, pide que no se vayan a dormir sin comer y acudan para apoyarlos.

"Escríbeme sin pena que de lo poco o mucho que pueda tener, con gusto te compartiré de mis alimentos, yo he aprendido que donde come uno, comen dos y hasta tres", expresó.

Agradecen a todos los que de una forma u otra, han apoyado con insumos y mano de obra para sacar adelante la entrega de comida.

"Gracias a las personas que nos han apoyado donando productos y los que nos han ayudado en la producción de las tortas, es un producto que llena y va bien servida, gracias a todos los que nos han apoyado con la venta de barbacoa los domingos ya que con eso se logra otorgar ese apoyo", dijo.

PUEDEN APOYAR

Tú también pueden apoyar con la compra de barbacoa los domingos en la Granja del tío Gil, ya que con esas ventas sale para hacer las tortas cada semana.

Pueden hacer pedidos al 8992082492 para que puedan seguir realizando la causa de apoyar en estos momentos de crisis.

Si quieres apoyar -no se acepta dinero en efectivo-, solamente insumos como bolillo, lechuga, carne de puerco o tomate.

También son héroes que apoyan ante la pandemia del Covid-19.