Ellos también son fans del futbol

El futbol soccer es el deporte más popular del mundo. Según el sitio WorldAtlas, tiene 4 mil millones de fans a nivel mundial, es decir que más de la mitad de la población es seguidora de este deporte. Por lo cual, es muy natural que entre los famosos existan verdaderos fanáticos del soccer, aunque no sea un aspecto tan conocido de ellos. Entérate aquí de quiénes son las celebridades que siguen muy de cerca al fut y a qué equipos apoyan.

1) Shakira

La cantante colombiana es una estrella alrededor del mundo, tanto con audiencias hispanas como angloparlantes, pero no es la única estrella en su familia. Realmente no es muy sorprendente que Shakira sea fanática del futbol, pues es pareja desde hace 10 años de Gerard Piqué, uno de los futbolistas más destacados de España, defensa central de, nada más y nada menos, que el Barcelona, uno de los clubes más importantes en el mundo (si no el que más), y es madre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, Shakira podría no interesarse demasiado por el deporte y, en cambio, se la ve frecuentemente en los partidos apoyando a Gerard y al equipo, muchas veces acompañada de sus dos niños, y es la primera en festejar sus triunfos vía sus redes sociales. Por otra parte, se ve que su relación con otros jugadores es cercana, pues existe un video de los chicos del Barcelona entrenando con unas de sus canciones de fondo, ha posado con el colombiano Yerry Mina y acudió con Piqué a la boda de Lionel Messi.

2) Papa Francisco

Desde pequeño, el Papa Francisco, de origen argentino, ha sido fánatico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Argentina. El club tiene una historia curiosa, pues al ver a los muchachos que jugaban en las calles, el sacerdote salesiano Lorenzo Massa los invitó a jugar en el Oratorio San Antonio, a cambio de que fueran a misa todos los domingos. Recientemente el Papa recibió en el Vaticano al equipo, ganador de la Copa Libertadores. De acuerdo con el diario The Telegraph, al recibirlos el Papa dijo con una gran sonrisa: "Saludo a los campeones del San Lorenzo, que son parte de mi identidad cultural". El equipo, a su vez, le llevó la Copa y un jersey del equipo con el que el Papa posó feliz.

Rafa Nadal, tenista español de 33 años, es considerado el segundo en su deporte en el mundo, sólo superado por el suizo Roger Federer. Ha ganado 19 títulos de Grand Slam y está considerado como uno de los mejores tenistas y deportistas de la historia. También es uno de los más grandes fanáticos del Real Madrid, uno de los dos clubes más importantes de España, junto con el Barcelona, su eterno rival. Rafa hace muy visible su anidad por este equipo; incluso, los fans del Real hicieron un gran mosaico en las gradas con su imagen durante un partido de la Champions League contra el Paris SaintGermain. Aunque se declara 100% fanático del Real, Nadal también ha prestado su imagen —y ayuda — a otros equipos españoles. Se convirtió en parte dueño del Real Mallorca, el equipo de su localidad, para salvarlos de la inminente quiebra. También es, naturalmente, un ferviente fanático de La Roja, la selección nacional de España; incluso se unió al festejo de los jugadores en los lockers cuando celebraron su victoria en la Copa Mundial del 2010.4)

Sylvester Stallone

Aunque Stallone tiene un lugar en el Salón de la Fama del boxeo gracias a su trabajo en la saga fílmica de Rocky, también tiene un lugar en su corazón para otros deportes. El actor estadounidense de 73 años es fan del Everton, equipo inglés de futbol soccer de la Premier League. En un inicio se convirtió en seguidor del club gracias a su cercana amistad con el entonces dueño del equipo, Robert Earl. Pero, a pesar de que Earl ha vendido sus acciones del club, Stallone sigue apoyando al Everton. Ha acudido a partidos en Goodison Park, el estadio del equipo, en Liverpool, Inglaterra y aún se ha acercado a platicar con los fans en el medio tiempo. Goodison Park incluso es donde se lleva a cabo la pelea nal de su película Creed.

5) Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos es un gran fanático del básquetbol y, en general, de los equipos de otros deportes de Chicago, incluyendo a los Bulls, de basquet; a los Bears, de futbol americano; y a los White Sox, de béisbol. Aunque no es muy sabido, durante su campaña de 2008 salió a la luz que en lo que se reere al soccer, el exmandatario podría haberse declarado fan del club inglés West Ham e incluso acudió a un partido en 2003, pero después de eso poco se supo de su apoyo a este equipo. Se sabe que es admirador de Lionel Messi, pero no necesariamente del Barca. Por otra parte, el único equipo que sigue —o seguía— en Twitter es al club alemán Darmstad 84, pero a pesar de que fue invitado a un partido, no respondió a la invitación. Así que lo único seguro es que es fan de las selecciones nacionales femenina y masculina de su país y claro, de los equipos de sus hijas Malia y Sasha.