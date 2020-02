Ellos son los dos candidatos a dirigir la OEA

"Es hora de que una mujer lidere la OEA"

"El rol que la OEA debe de cumplir es el dialogo; creo que es la herramienta más poderosa, pero también debe hacer gala de independencia, autonomía, de ir por el punto medio, haciendo un trabajo objetivo, recuperar su trabajo de independencia, actuando con apego a los procedimientos, y escuchando las voces de las organizaciones que tienen demandas". Así lo señala, en entrevista con EL UNIVERSAL, María Fernanda Espinosa Garcés, expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas y actual candidata a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), al referirse a los países que en estos últimos tiempos han estado en crisis políticas, como Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia y México.

A decir de Espinosa Garcés, "la OEA necesita un oxígeno, revitalizarse, ganar en espesor en mayor efectividad, y me encantaría poder asumir este reto, poner toda mi experiencia que he acumulado a lo largo de 30 años. También tengo la profunda convicción de que el multilateralismo es necesario y sirve para fomentar el diálogo, la cooperación, para avanzar en las agendas de desarrollo en los derechos humanos. Siento que esto podría servir a los países del hemisferio... también es importante y necesario, luego de 71 años, que ahora pueda haber una mujer al mando de la Secretaría General. Las mujeres nos hemos ganado el derecho a estos espacios, Hemos demostrado que somos capaces de transformar, de aportar, y este espacio de la OEA es fundamental para el desarrollo, la convergencia, el fortalecimiento de los lazos de cooperación en nuestro hemisferio. Logrando acuerdos estimulamos y empujamos el diálogo. Por eso creo que también es importante que una mujer asuma la Secretaría General; y si se presenta la oportunidad, de asumir esos retos con responsabilidad, no tanto por nosotras sino también por las que vendrán".

Menciona como pilares de trabajo el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la seguridad del hemisferio. Considera que el enfoque es tratarlos "de manera interconectada, integral, y traducirlo al espacio contemporáneo de lo que está ocurriendo actualmente". Como ejemplo, señala que "hace 71 años el tema del cambio climático no estaba en las primeras planas de preocupación. Ahora sabemos que la crisis del cambio climático es existencial de los países, y por lo tanto la agenda del cambio climático del fortalecimiento de las capacidades de los países del Caribe, países costeros de la región, es imprescindible". Otro tema, añade, "es el de la violencia contra las mujeres, el de la igualdad; son temas que están a la orden del día; el reporte del último informe del desarrollo humano es lamentable, que América Latina es la segunda región más desigual del planeta, las brechas de desigualdad se han profundizado y hay que actuar sobre esto, al igual que el de la migración".

La OEA, acota, debe tener "una agenda preventiva, si es que luchamos contra las desigualdades y combatimos la pobreza", a la vez que considera "el impacto de las nuevas tecnologías, etcétera. Son los retos de nuestro diseño, y tienen que ser parte de la agenda urgente de la OEA".

Su visión de la OEA es clara: "Debe ser sólida, competente, ejecutiva, adaptada a las necesidades de la agenda actual, de los grandes desafíos que tenemos, que integra los pilares de trabajo de la organización, trabajar al mismo tiempo los temas de desarrollo en derechos humanos, los de seguridad hemisférica y de democracia juntos, sin darle más peso a uno que a otro, sino con una mirada integral, articulada e interconectada. Hay que lograr acuerdos, consensos, diálogos, generando espacios para protestar las diferencias, un consenso de llamar a construir la unidad en la diversidad. Ingenuo seria pensar que todos los países del hemisferio somos iguales y que queremos las mismas cosas, por eso cada país tiene su mirada, su visión y sus necesidades". Del trabajo de Almagro, comenta que si bien no le corresponde calicar el trabajo de él, porque "creo que son los propios Estados los que tendrían que manifestar cómo han sido representados, lo que sí me parece y que es algo muy notorio, que creo que es muy lamentablemente en nuestro hemisferio, es la falta de diálogo. Creo que la OEA debe ser revitalizada, con nuevos bríos, con una proyección donde precisamente debe de cumplir ese tarea, de ser un espacio de diálogo, de acuerdos, con una agenda positiva, pero también un espacio para procesar los desacuerdos y creo que el diálogo siempre es necesario cuando hay éstos, lograr convivencia, cooperación, y no confrontación".