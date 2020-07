Ellos son los 4 consejeros delINE elegidos por diputados

Norma Irene de la Cruz Originaria de Guerrero, Norma Irene de la Cruz Magaña llegará al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tras haber comenzado hace 26 años su interés en procesos en torno a los comicios.

En 1994 se inició como capacitadora electoral, considerada la célula de la organización de las elecciones en México. Es licenciada en Periodismo por la FES Acatlán de la UNAM, además de contar con un máster en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad.

Cuenta con 46 años de edad y como comunicadora ofreció sus servicios profesionales al entonces senador del PRD y luego de Morena (cuando aún no era partido) Rutilio Escandón, hoy gobernador de Chiapas. Fue cuestionada por los diputados, pues su experiencia ha sido la observación electoral en el extranjero, no la organización de comicios en el país, a lo que ella respondió: "Tengo una visión de 360 grados en procesos electorales".

Jordan se reinventó tras buscar en 2017, sin éxito, ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). Entonces se dedicó a otras tareas, hasta ayer en Hacienda, siguiendo la pista de los recursos indebidos, pero nunca dejó de ser considerada parte de la "familia electoral". Fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y era, hasta ayer, directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Es licenciada en Derecho y doctora en Gobierno y Administración Pública. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y tiene 46 años. Según sus detractores, fue propuesta por el PAN en el IEDF y también ahora, aunque siendo la UIF una dependencia del gobierno, también se le sumó el apoyo de los moderados de la 4T.

Entrevistada por diputados, el domingo 19 de julio, expuso su interés en reforzar la scalización de partidos y candidatos, "es importantísimo que no lleguen con ligas con el crimen organizado o recursos ilícitos".

Participó en las luchas cívicas cuando las elecciones estaban bajo el control del Estado, así que José Martín Fernando Faz Mora sabe de lo que habla cuando se le pregunta de fraudes: hoy "estamos definitivamente en otro lugar".

En su entrevista ante diputados, el pasado domingo, el hoy nuevo consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta 2029 dejó en claro, entonces, cuál es el pasado al que no hay que regresar

Hasta ayer era consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, tiene 57 años, cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es también licenciado en Filosofía por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Encuentro Social (PES), que impulsa que todos los partidos vivan de recursos privados, le preguntó el domingo sobre su postura y fue enfático en su rechazo.

"Deben prevalecer recursos públicos por encima de los privados, esto es sustancial para evitar la captura de los partidos por intereses fácticos y particulares", dijo

De los nuevos consejeros electorales del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona es el único que ha tenido abierta militancia política y ésta ha sido en cuatro partidos de izquierda; en el último, el PRD, coincidió como secretario de Formación Política con el entonces dirigente, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tiene 56 años y nació en Yucatán, donde inició su militancia en el Partido Comunista; luego, en el Socialista Unicado de México, en el Mexicano Socialista y en el PRD, donde fue dirigente a nivel nacional. Posee tres grados: en Comunicación, en Historia y en Antropología Social. Se dene como un partidócrata, pues los partidos son el día de hoy la más legítima y amplia expresión de la pluralidad política. "Nunca he podido disimular mis preferencias políticas partidistas (...) cuando las he tenido las he abrazado, proclamado y militado (...) Pero ya no, y hoy no soy un individuo afín de un partido. Sobre el riesgo de que por el Covid-19 no hubiera elecciones, fue tajante: "Hace 100 años no se suspende una elección federal, no cabe ninguna suspensión".