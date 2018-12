Ellen Pompeo y Patrick Dempsey no se hablan desde el 2015

Formaron una de las parejas más adoradas de la televisión pero ahora no se hablan. Ellen Pompeo ha desvelado que hace más de tres años que no se habla con Patrick Dempsey. Los actores fueron protagonistas de la famosa serie Anatomía de Grey, que se estrenó en 2005 y sigue en antena. En ella Pompeo interpreta a la doctora Meredith Grey y Dempsey encarnaba al doctor Derek Shepherd que abandonó la serie en 2015 después de que su personaje falleciera por las secuelas de un accidente de coche.

"No hemos hablado desde que abandonó la serie", ha contado Pompeo en una entrevista a Red Table Talk, el programa de Facebook presentado por la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. "No tengo ningún tipo de resentimiento contra él. Es un actor maravilloso e hicimos, ya sabes, la mejor televisión que podríamos haber hecho juntos. Es un hombre con mucho talento. Trabajamos juntos durante 11 años increíbles".

Pompeo también ha intentado justificar la falta de contacto: "Normalmente, cuando la gente abandona la serie, como que necesitan reencontrarse a sí mismos, descubrir quiénes son sin la serie porque es un trabajo que te quita mucho tiempo de tu vida. Necesitas ese tiempo para descubrir quién eres fuera del show. Así que no hemos hablado desde entonces, pero siempre tendré un hueco en mi corazón para Patrick".

Pero este distanciamiento no parece causal. En enero pasado, Pompeo desveló a The Hollywood Reporter. su lucha por cobrar lo que creía "que se merecía" y de cómo llegaban a utilizar a quien era su compañero de reparto, y alma gemela de ficción, Patrick Dempsey, como argumento para negarle sus reivindicaciones.

"Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco", aseguró Pompeo en la publicación, en la que habla del acuerdo que alcanzó con ABC Studios por el que acordaron un sueldo de 20 millones de dólares por dos nuevas temporadas (o lo que es lo mismo, unos 575.000 dólares por episodio). La actriz además se convertía en productora de Anatomía de Grey, una función por la que también se cobra otros bonus, y en coproductora ejecutiva del próximo spin off de la ficción.

En su escrito, la actriz reveló que durante años estuvo cobrando menos que el coprotagonista de la ficción, Patrick Dempsey (con quien dice tuvo un final "tumultuoso"), a pesar de que su personaje es quien da nombre a la serie. También desveló que la competición y la rivalidad fueron una constante durante años entre los actores del reparto. "Para mí, que Patrick se fuera de la serie [en 2015] fue un momento decisivo. Siempre le podían utilizar como palanca contra mí. ´No te necesitamos, le tenemos a él´. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos", asegura Pompeo. "Hubo muchas veces en las que le hablé de unirnos para negociar, pero nunca estuvo interesado en eso", recuerda quien es una de las pocas actrices que ha hablado con tanto detalle de un proceso de negociación salarial.

Según cuenta, en cierto momento llegó a pedir 5.000 dólares más que Patrick Dempsey, al ser ella la protagonista, y no se lo dieron. "Podría haberme ido, ¿por qué no lo hice? Es mi serie, soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices: ¿por qué debía dejar un gran papel por un chico? Sientes ese conflicto, y luego concluyes: ´No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa", aseguró Pompeo.

"Así que, ¿qué sucede cuando Patrick deja la serie? Lo primero, hubo un pico de audiencia, de lo que me reí. Pero la verdad es que la tinta ni siquiera estaba seca en sus papeles de salida cuando ya tenían a un nuevo tipo. No podía creer lo rápido que el estudio y la cadena sintieron que tenían que meter un pene allí de nuevo".

Hoy se siente orgullosa del acuerdo alcanzado, y de una lucha en la que se sintió inspirada por las mujeres al frente del movimiento Time´s Up.