Ellen Page se declara transgénero y cambia su nombre a Elliot

La actriz Ellen Page anunció a través de su cuenta Twitter que ahora es un hombre transgénero de nombre Elliot.

Page, de 33 años, protagonista de la serie de superhéroes de Netflix "The Umbrella Academy", dio a conocer la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde su nombre de usuario ya cambió de Ellen a Elliot.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida", se lee.

"Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, su generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome para una sociedad más igualitaria y con más amor", agregó.