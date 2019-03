Ellas tienen el liderazgo

NOTICIAS RELACIONADAS Mujeres sin violencia: buscan disminuir abusos

Sandra Guardiola Sáenz, actualmente es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y recientemente fue reelegida para otro periodo más, tiene 36 años de haberse recibido, desde entonces inició su vida profesional, aunque hubo un lapso de 10 años que lo dedicó al 100 por ciento a la familia, pero se reintegró en el año 1993, por lo que tuvo que ir la escuela de nuevo a tomar diplomados de actualización y de ahí en adelante se ha dedicado a la contaduría pública independiente.

"En mi familia somos 4 hermanas, mi padre siempre nos enseñó que podíamos hacer lo que nos propusiéramos, el reconocía mucho el trabajo de la mujer, lo que me ha permitido hacerme un espacio en áreas que eran exclusivas de hombres, es un arduo trabajo, el empeño y dedicación en cada cosa que hago ha sido bien recibido, la meritocracia y la oportunidad permiten a la mujer lograr los espacios que tradicionalmente solo eran para hombres", dijo.

En entrevista comentó que la mujer empresaria puede no ser tan visible, sin embargo, es la mujer a la que se le encargan tareas de administración para el cuidado de los recursos en los negocios familiares, que representan hasta el 90 por ciento de los negocios en México.

"Es muy notorio el avance de la participación de la mujer en los últimos 20 años, en el ambiente profesional en mayor medida, ahí se ha logrado liderazgo a nivel nacional, en el caso del sector empresarial ha ido más despacio tenemos en Coparmex una participación de un 15% aproximadamente en los puestos de liderazgo, en el corto plazo no se perfila a una mujer como líder nacional de Coparmex, pero si se están abriendo espacios aceleradamente, tan solo en 2018 ingresaron como consejeras nacionales 25 mujeres", expresó.

"Mi mensaje a la mujer que trabaja y/o que tiene algún cargo de liderazgo, es que con mucha dedicación se puede lograr el equilibrio para hacerlo sin dejar que nuestras familias sean el centro de atención", finalizó.

PIONERA. Perla Cano, es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa (CMIC), primera mujer que ocupa ese puesto en la agrupación.

Perla Cano, es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa (CMIC), con 20 años como arquitecta, además de ser dirigente trabaja junto con sus hermanos en la empresa que le dejó su padre, Tomas Cano Charles, que tiene 30 años de estar activa.

Explicó que recientemente los socios le brindaron su respaldo, incluso anteriormente había participado por la dirigencia, pero no logró ganar, aunque fue reñida la votación.

"Trabajábamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y el compromiso de sacar adelante a todos los contratistas que me brindaron su apoyo y con una responsabilidad muy grande porque aquí trabajar con contratistas es tener los pantalones bien puestos y lo hacemos con mucho gusto, es responsabilidad, compromiso y ejemplo", dijo.

Perla Cano, comenta que ahora trabaja en equipo con los 114 afiliados, pero la mayoría son hombres, solamente el 10 por ciento de los socios es mujer, alrededor de seis damas acudan a las asambleas.

"Yo creo que antes no lo pedíamos, en el pedir está el dar, y cuando tu lo pides de una forma humilde y con trabajo, es difícil que te digan que no, el mensaje para todas las mujeres es trabajar con honestidad, luchar y no importa si no ganas al principio, yo nunca digo pierdo, aprendes y aprendes hasta que lo logras y seguir adelante y no parar", recalcó.

IGUALDAD. Leticia Cisneros Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Reynosa (CANACO) va por la reelección y dice hay avances.

Leticia Cisneros Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Reynosa (CANACO) lleva un periodo al frente de la agrupación que nunca había tenido una mujer encabezando, y ahora va por la reelección.

Desde que tenía cuatro años junto su padre trabajaba en toda la zona norte de Tamaulipas, luego a los 12 años saliendo de la secundaria, se iba a los negocios del centro para atenderlos.

"Lo principal es que me gusta el giro y ahora tengo más de 40 años en la empresa familiar, seguimos trabajando unidos y juntos, yo creo que ahorita la mujer tenemos una mejor ventaja porque ya no hay tanto el machismo de aquellos años que te decían que la mujeres debía ser solo para la casa, ahorita hay igualdad de género y tenemos más representación desde hace varios años, es satisfactorio que las mujeres salgamos adelante por nuestra propia cuenta y con la compañía de nuestra pareja", expresó.

La dirigente de CANACO local, comentó que se está en la época de las mujeres, tan solo en la cámara empresarial se dieron importantes avances y es un claro ejemplo.

"No quiero quitarle méritos a los hombres, compañeros de cámara, pero las que presentamos a las cámaras de la ciudad, el estar al frente una mujer, tenemos más ganas, le ponemos todo el corazón, con la familia, somos más cumplidas y vamos de la mano con nuestros compañeros porque solas tampoco podremos hacerlo, hay muchos retos, si hay algunas personas que te ponen la piedrita en el camino pero sabiendo luchar lo hacemos y tratamos de siempre estar en contacto para sacar adelante la cámara, les decimos a las mujeres que no se dejen, que nunca dejen de luchar, que siempre sigan adelante y realicen sus sueños, que no los dejen abandonados, que lo logren de corazón, cuando uno quiere lo puede lograr", recalcó.