Ellas son las chilenas que crearon ´Un violador en tu camino´

Cuatro mujeres de 31 años movilizaron una protesta feminista con un centenar de voces. "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía", dice el verso más repetido en esta intervención. "El violador eres tú", sentencia la letra de esta canción que ha sido replicada por medios a nivel internacional.

Se trata del colectivo Lastesis, fundado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, todas originarias de Valparaíso, en el centro de Chile. "Nos llamamos Lastesis porque nuestra premisa es usar tesis de teóricas feministas y llevarlos a puestas en escena para que se difunda este mensaje", dicen tres de las cuatro porteñas a Verne, vía telefónica.

La letra de esta canción es producto de una investigación que han hecho las cuatro mujeres sobre la violación en el país sudamericano. Un violador en tu camino forma parte de un performance feminista mucho más amplia que iba a ser estrenada en octubre, pero que se ha pospuesto por el estallido social en el país. "Muchas mujeres detenidas en las protestas dejan ver cómo los carabineros y el Estado usan la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y ejerzan su derecho a protestar", señalan.

Una de las estrofas de esta canción, es una extracto del himno de los carabineros de Chile. "Está fuera de lugar decir que la policía chilena vela por el sueño de las mujeres, por eso los citamos, para evidenciar la contradicción, como una ironía", comentan las chilenas. Se trata de la quinta estrofa del himno de los carabineros. "Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero". Se puede escuchar a partir del minuto 1:33 de este video.

Según un informe de Human Rights Watch, durante los primeros 30 días de protestas en Chile se han recibido 442 querellas, 71 de ellas corresponden a abusos sexuales. "En las protestas existe la posibilidad de que te torturen, te desnuden o te violen", señalan las porteñas. Uno de los casos más recientes de violencia contra las mujeres es el de la mimo Daniela Carrasco, quien apareció muerta después de ser detenida por los carabineros. También conmocionó el asesinato de la fotoperiodista Albertina Martínez Burgos en Santiago, quien había cubierto las protestas y la represión de las manifestaciones estos últimos meses.

De acuerdo con la investigación de Lastesis, en Chile solo el 8% de los juicios por violación sexual recibe una condena, por eso hacen una crítica a los jueces. "Los procesos de condena no están funcionando, hay una incompetencia de los poderes en operar sobre las denuncias y muertes a manos de policías y militares", señalan. "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer", dice el inicio de la canción.

La crítica de esta canción también llega hasta el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que en 2017, siendo candidato, hizo un comentario misógino sobre la violación. Pero no ha sido la única vez que el mandatario ha mostrado comentarios de este tipo. "Recordamos sus nefastas declaraciones en 2013, en su primer mandato, cuando habló de una niña violada y embarazada a los once años", recuerdan. Pese a que en Chile una de las causales de aborto es por violación, el mandatario chileno aplaudió que la menor decidiera no abortar y dijo que sus palabras mostraban "profundidad y madurez".

A raíz de la difusión masiva de este video en redes sociales, las cuatro chilenas decidieron convocar a que más mujeres repitan la intervención de Un violador en tu camino ya sea en Chile o en otros países el viernes 29 de noviembre. "Queremos que lo adapten y hagan su propia versión de acuerdo al lugar en que se encuentren, con vestimenta o cambios en la letra", indican.

El colectivo Lastesis se formó hace un año y medio buscando transmitir teoría feminista a través de lenguajes audiovisuales. Uno de sus primeros trabajos fue basado en el libro Calibán y la bruja, de la escritora italiana Silvia Federici. "Esperamos que muchas mujeres se sumen. Seguiremos haciendo este trabajo de transmitir la teoría feminista", concluyen las porteñas.