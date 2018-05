Ella pagaba las cenas en sus primeras citas

Madrid, España.- No importa que su marido, Chris Hemsworth (alias Thor), se haya erigido como el famoso con mayúsculas de la familia.

Ella es experta en estar ante las cámaras y hasta ha dado origen al "posado Pataky", lo que le otorga un caché que si Chris quiere alcanzar, deberá desfilar por muchas alfombras rojas.

Elsa Pataky acaba de retomar su trabajo como actriz en Tidelands, la primera serie que Netflix rueda en Australia, su lugar de residencia.

Parece feliz de volver a la actuación, ese arte que la apasiona tanto como para haber hecho varias veces cambios radicales en sus 41 años de vida persiguiendo su sueño.

Y feliz con esa familia de cuento que ha creado junto a Hemsworth (34 años) en los idílicos parajes que rodean Byron Bay, donde viven con sus tres hijos: India Rose, de 6 años, y Tristan y Sasha, los gemelos de 4.

Precisamente fueron los niños el detonante del retiro provisional de Elsa.

"Tener una familia era otro de mis grandes sueños, y cuando nacieron mis hijos, tenía muy claro que no quería perderme nada de sus primeros años. Chris empezaba a tener reconocimiento como actor y me permitió decirle: 'Tú te dedicas a tu carrera y yo a mantener unida a la familia'.

"Ahora nuestros hijos son más independientes, van a la escuela... Empecé a buscar proyectos y parece que el destino me dio uno al que no podía decir que no. Rodamos a hora y media de mi casa, me han dado todo tipo de facilidades como madre y el papel es maravilloso".

La española proviene de una familia de padres separados y no se esfuerza en negar que eso influye en su afán para pelear por la suya.

"Sabes lo que se sufre. Es un pequeño trauma con el que tienes que lidiar, y sí luchas más por tener una familia. Para mí es mi prioridad absoluta".

La actriz es hija es hija de José Francisco Lafuente, bioquímico español, y de Cristina Medianu, una publicista rumana. La pareja se separó cuando Elsa tenía 4 años y ella se quedó con su padre hasta los 14, cuando decidió ir a vivir con su madre.

Reconoce que casi nunca habla de ellos pero sigue manteniendo relación con los dos.

"De mi padre me llega todo lo que tiene que ver con el deporte, la vida sana... Mi madre es una gran abuela, a quien le encantan sus nietos y que me ha ayudado desde el principio. Cuando tuve a los gemelos, no lo podría haber hecho sin su ayuda".

Trabajar con Netflix provoca que la actriz reflexione sobre los cambios que ha experimentado su profesión desde que se marchó, hace algo más de 12 años, a Los Ángeles a perfeccionar su inglés.

"Ahora es increíble, da igual donde grabes. Estrenas una serie y se emite en ciento y pico países al mismo tiempo", celebra.

Elsa sabe lo que es sentirse sola en una ciudad como Los Ángeles, pero también lo que es encontrarte ahí a un galán australiano que te quita el hipo y te cambia la vida.

Chris Hemsworth no era conocido todavía, vivía en un apartamento que compartía con varios compañeros. Ella se ríe cuando recuerda que entonces era ella quien pagaba las cenas de sus primeras citas.

"De Chris me enamoró que es un hombre muy honesto, muy familiar, que adoraba a sus padres, a sus hermanos y sus sobrinos", reconoce sonriente.

Llegó el éxito y Los Ángeles demostró no ser su lugar ideal.

"Profesionalmente es muy interesante pero nosotros somos muy sociales y allí la vida es muy de puertas adentro, te pasas media vida metida en un coche. Queríamos que nuestros hijos crecieran sin presión, en el campo, en un paraíso", explica.

La pareja lo tiene claro, el humor les unió y les une y es el mismo con el que aceptan que haya gente empeñada en no saber interpretar sus bromas en las redes sociales y quieran encontrar en ellas signos de crisis.