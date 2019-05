Elisa Carrillo gana el premio "Benois de la Danse"

Cd. de México.- La danza mexicana volvió a hacer historia.

Elisa Carrillo repitió la hazaña de su compatriota Isaac Hernández el año pasado, y se hizo acreedora este martes en Moscú del Benois de la Danse, el premio más importante de la danza clásica.

La mexicana fue galardonada como mejor bailarina por su interpretación de Julieta en el Romeo y Julieta de Nacho Duato, estrenada en 2018 por el Staatsballett de Berlín, del que es primera bailarina.

"Quiero darle gracias primero a Dios y a mi familia, porque siempre me ha apoyado; a la gente en México que ha creído en mí y a quienes me dieron la oportunidad de formarme, a quienes me abrieron las puertas en Europa: el Stuttgart Ballet, el Staatsballett Berlin y a sus directores. Todos ellos me ayudaron a crecer artísticamente y a lograr este premio que dedico especialmente a mi país, México, y al Estado de México, mi patria chica", dijo Carrillo en su discurso.

Hoy es un día de mucha alegría en mi vida y en mi carrera. Estoy muy agradecida con el comité del @BenoisDeLaDanse por otorgarme este reconocimiento. Dedico este premio a las mexicanas y a los mexicanos. Nunca dejemos de luchar y trabajar para alcanzar nuestros sueños. ¡Gracias! pic.twitter.com/HechEHLYC5 — Elisa Carrillo Cabrera (@ElisaCarrilloC) 21 de mayo de 2019

Carrillo es la primera mexicana y latinoamericana en recibir esta distinción, que se suma a otros reconocimientos importantes, como el Premio del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo (2013) y el Alma de la Danza, hace un mes.

La premiación se llevó a cabo en el legendario Teatro Bolshoi de la capital rusa.

La ceremonia de premiación incluyó una gala de ballet, cuyas ganancias se destinarán a ayudar a bailarines y coreógrafos retirados en el legendario recinto cultural, construido a finales del siglo 18, en tiempos de la emperatriz Catalina "La Grande", para mostrar lo mejor del teatro, la ópera y la danza.

Carrillo tendrá una gala de ballet el próximo 2 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Otras personalidades distinguidas con el Premio Benois de la Danza son Alicia Alonso, Mikhail Baryshnikov, Boris Eifman, Natalia Osipova, Julio Bocca y otros más.