Elisa Carrillo ayuda a víctimas del sismo

La bailarina mexicana Elisa Carrillo donó alrededor de 15 mil dólares para la reconstrucción de 12 viviendas ubicadas en Ozumba, Estado de México, que fueron afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre. Además, realizará la iniciativa “Baila por México” el próximo 11 de enero en Salón Los Ángeles de la Ciudad de México para obtener más fondos que se sumarán a este proyecto.

En conferencia de prensa se anunció que "Baila por México" será un evento para el público en general e iniciará con un calentamiento de ballet clásico a cargo de Elisa y de Mikhail Kaniskin, primer bailarín del Staatsballett de Berlín, para 150 personas; después habrá música en vivo interpretada por Ramón Cedillo y su Big Band, en donde se tocarán y bailarán diferentes estilos de música como mambo, cha cha chá, danzón, tropical, salsa, cumbia, entre otros ritmos.

El costo de entrada será de 850 pesos y esperan que acudan alrededor de mil personas al baile. El boletaje podrá adquirirse en las taquillas del salón de baile y en las oficinas de Must Wanted Group, ubicadas en Campos Elíseos 305, colonia Polanco.

"No hay ninguna fiesta en Europa como las que se hacen en México, es algo que uno extraña, la manera en la que la gente vive y disfruta esta música no la tenemos allá. Esta celebración tiene una buena causa. Lo que pasó es muy triste pero hay que seguir adelante, hay que seguir positivos, hay que ver de qué manera vamos a apoyar. Y tenemos que tener momentos de alegría", explicó Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín.

La bailarina indicó que el sismo ocurrió un día después de que partió a Berlín. Ante la lejanía, indicó que se propuso, junto con su esposo, pedir apoyo a todos sus conocidos. El reto consistió en pedir a bailarines de distintas compañías como el Bolshoi, que bailaran un movimiento por México. Cada movimiento fue difundido a través de redes sociales. Tras esta iniciativa, lograron reunir más de 15 mil dólares, que fueron repartidos a 12 familias, quienes recibieron alrededor de 25 mil pesos.

"Queríamos darle sentido a esto, queríamos que no sólo se trataba de donar, sino que queríamos decirle a los mexicanos que el mundo de la danza estaba pensando en todos nosotros. Gracias a este apoyo pudimos realizar una primera etapa. Les dimos vales para que pudieran comprar todo lo que se necesita para poder construir casas, pequeñas, pero con las que pueden salir adelante. Así se empezó la construcción y ayer estuvimos viendo cómo van las cosas. Para mí fue muy triste ver todo, a mí me rompió el corazón", compartió.

Por su parte, Miguel Carrillo, padre de la bailarina y director de administración y finanzas de la Fundación Elisa Carrillo, indicó que la elección de las viviendas se llevó a cabo después de realizar recorridos por diversas zonas dañadas. "Localizamos áreas dañadas en las que vivía gente de muy escasos recursos y que por alguna razón no estaba en un padrón de gente a la que se iba a apoyar. Lo que hicimos fue un padrón de la gente que estaba y de ahí se fue seleccionando a las personas que más lo necesitaban, se hizo un listado, hubo una reunión con ellos y se sorteó el orden en el que iba a llegar el apoyo. La mano de obra será puesta por los propios afectados", explicó.

Al ser cuestionada sobre si le preocupaban otras situaciones que enfrentaba el Estado de México, como los feminicidios, la bailarina respondió: "Yo creo que son situaciones que a todo el mundo nos preocupan. No vivo en el país, son cosas que escucho, que leo, estoy al tanto. Realmente espero que cambie, pero son cosas en las que no me puedo meter, desgraciadamente son cosas que yo tampoco puedo cambiar. Hay que esperar y tener esperanzas de que eso cambie. Son cosas que nos duelen. Hay muchas cosas que son tristes, pero no hay que quedarnos estancados, hay que seguir trabajando. Mi Fundación se dedica a la parte cultural, a la parte que no ha sido tan apoyada y que en los últimos años ha crecido el interés por la cultura", dijo.