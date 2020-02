Eliminarán requisito de Salud para boda

Hace muchos años cuando se descubrió el VIH era una enfermedad ahorita como el Coronavirus que todo mundo le teníamos miedo, y que no conocíamos bien y demás... pero se ha avanzado mucho y ahora la gente con VIH ya se puede casar Rosa María González Azcárraga, diputada local Distrito 22

Cd. Victoria, Tam.- Por ser violatorio de los Derechos Humanos, el Congreso local estudia una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, con la cual se pretende eliminar el requisito del Certificado de Salud para poder contraer nupcias por la vía civil.

"Cuando te quieras casar en el Registro Civil solicitan exámenes médicos, ese es un requisito y eso lo vamos a eliminar, va a ser si los contrayentes quieren", indicó la diputada por el Distrito 22 de Tampico, Rosa María González Azcárraga.

"Me parece muy interesante porque hay personas que están enfermas con VIH, pero ya ha cambiado mucho, ahorita las personas con VIH ya se pueden casar, y con otras enfermedades ya van a poderse casar, y no va a ser un impedimento", dijo.

La legisladora tampiqueña mencionó que personas con esta condición médica se habrían acercado a ella para plantearle esta problemática, asimismo, señaló que en el pasado muchas parejas ya habían recurrido al amparo para casarse ante el Registro Civil luego de que la Corte de Justicia determinó que este requisito era violatorio de los Derechos Humanos. La reforma se haría a la fracción IV del artículo 84 del Código Civil para el Estado.

"Hace muchos años cuando se descubrió el VIH era una enfermedad ahorita como el Coronavirus que todo mundo le teníamos miedo, y que no conocíamos bien y demás... pero se ha avanzado mucho y ahora la gente con VIH ya se puede casar", recalcó, "obviamente que la persona con la que se casa sabe que tiene VIH y esas personas son las que me solicitaron a mí que se hiciera una reforma en el Código, porque ellas de buena voluntad se quieren casar y no se los permiten".

Cabe recordar que los Centros de Salud o laboratorios particulares pueden llegar a cobrar hasta tres mil pesos por estos exámenes médicos, por lo cual, al ser estos opcionales la gran mayoría de los contrayentes optarían por no realizárselos; no obstante, la iniciativa indica que la evaluación preconcepcional ´se realizará en forma gratuita por parte de los centros de atención médica correspondientes a los servicios de salud pública del Estado´.