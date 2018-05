Eliminará El Bronco spots del gobierno y partidos

Ciudad de México. El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, prometió a los empresarios de la radio y la televisión eliminar los spots de tiempos oficiales para gobierno y partidos, y dar la oportunidad a empresarios y medios de comunicación para ocupar esos espacios.

Al participar en la 59 Semana de Radio y Televisión de la CIRT, el aspirante mencionó que los espacios publicitarios de los medios de comunicación deben ser usados por los dueños para impulsar el crecimiento de las empresas y el mejoramiento en las condiciones de sus trabajadores.

"Si yo soy presidente, ya no habrá espacios para el gobierno", pues según él son innecesarios.

Rodríguez Calderón aseguró que permitiría también que no exista un gasto innecesario para promover en los medios la soberbia del gobernante en turno y además de que habrá un respeto absoluto a la libertad de expresión.

Por la tarde, ante representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rodríguez Calderón se comprometió a analizar y contestar la Visión y Acción 2030, documento con las propuestas que pretenden mejorar las condiciones educativas del país.

Ante rectores de las principales universidades públicas y particulares del país, el abanderado sin partido consideró necesario generar el diálogo en todos los sectores de la educación, incluyendo los padres de familia y las organizaciones de maestros.

REGRESó EL AGRESIVO

Jaime Rodríguez Calderón, afirmó "ya está regresando el Andrés Manuel López Obrador agresivo, que no le gusta que le contradigan porque se molesta".

La molestia de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios es porque al candidato de Morena no le gusta que lo contradigan, dijo ante la prensa a su salida de la reunión con empresarios en la 59 Semana de la Industria de la Radio y la Televisión en Expo Santa Fe.

El Bronco señaló que todo aquel que lo contradiga le molesta a López Obrador, "y eso no está bien, yo puedo estar de acuerdo con alguien que me diga algo o no, pero en México no debemos generar odios".

"México necesita a los empresarios más que a él, los empresarios mueven a México, no el gobierno, los empresarios arriesgan el dinero y él se está gastando el dinero de los empresarios. Él es un mantenido del dinero de los empresarios", dijo el candidato independiente.