Eliminan episodios con blackface

Guadalajara, Jalsico.- Tina Fey pidió remover de todos los servicios de streaming 4 capítulos de la serie "30 Rock" con personajes maquillados para lucir como personas negras.

A petición de los creadores Tina Fey y Robert Carlock, se eliminarán cuatro episodios de la serie de comedia 30 Rock en los que los personajes hacen blackface, es decir, que aparecen con pintura y maquillaje teatral para encarnar a personas negras.

SE DISCULPA

En una nota obtenida por el sitio Variety, Fey comentó a las plataformas digitales que sería mejor que sacaran de circulación los episodios y se disculpó por el daño que estos han causado.

"A medida que nos esforzamos por hacer el trabajo y mejorar en lo que respecta a las etnias en Estados Unidos, creemos que estos episodios con actores con maquillaje que cambian la raza deben eliminarse de circulación. Ahora entiendo que la ´intención´ no es un pase libre para que las personas blancas usen estas imágenes.

"Pido disculpas por el dolor que han causado. En el futuro, ningún niño amante de la comedia necesita tropezar con estos estereotipos. Agradezco a NBCUniversal por cumplir con esta solicitud", escribió la también actriz.

FUERA ¡ESTE FIN!

De acuerdo con el sitio, todos los episodios se eliminarán este fin de semana de los servicios de transmisión y de compra, mientras que algunos ya desaparecieron de Amazon y Hulu.

Los capítulos en cuestión son "Believe In The Stars" (temporada 3, episodio 2) y "Christmas Attack Zone" (temporada 5, episodio 10), ambos con el personaje de Jenna (Jane Kraowski) con el rostro maquillado de negro, así como "Live from Studio 6H" (temporada 6, episodio 19), con el actor invitado John Hamm en papel de afroamericano, y la versión de la costa este de "The Live Show" (temporada 5, episodio 10).

Hace poco más de dos semanas, HBO Max eliminó la película Lo que el Viento se Llevó de su biblioteca.