Eliminan de la Copa Asia a Australia

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

La selección de Emiratos Árabes Unidos dio la sorpresa en los cuartos de final de la Copa Asia de la que es anfitriona al derrotar por 1-0 a la vigente campeona, Australia, clasificándose para semifinales, donde se enfrentará a Qatar, mientras que la otra eliminatoria la disputarán Irán y Japón.



El combinado que dirige el italiano Alberto Zaccheroni se aprovechó de un grave error del defensa australiano Milos Degenek al ceder el balón, que dejó a Ali Ahmed Mabkhout solo contra un Mathew Ryan, exportero del Valencia, y supuso el 1-0 en el 68 de partido.



Arabia Saudí dio así la gran sorpresa del torneo al eliminar a la vigente campeona en cuartos de final a pesar de no poder contar durante el torneo con su gran estrella, Omar Abdulrahman, que vivió el partido desde la grada.



Su rival en las semifinales será Catar, entrenada por el español Félix Sánchez Bas, que este viernes vivió un momento histórico al eliminar a Corea del Sur (0-1), última subcampeona, merced a un tanto de Abdulaziz Hatim el que en el minuto 79 con un disparo con la zurda desde fuera del área.



Así, el combinado catarí logró superar otra eliminatoria -hasta la presente edición de la Copa Asia no habían conseguido imponerse en ninguna- gracias al trabajo del técnico español Félix Sánchez Bas, que ya ganó este torneo dirigiendo a Catar, pero en la categoría Sub 19.



La otra semifinal la disputarán Irán, que venció con claridad a China el jueves (0-3) y Japón, que se impuso por la mínima (0-1) a Vietnam.