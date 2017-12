Eliminan constructoras por sus malos trabajos

Finalmente y luego de poco más de tres años de dolores de cabeza, usuarios de módulos de riego de la III Unidad del Distrito 026, ya no tendrán que soportar obras de pésima calidad, luego de que las constructoras que no cumplieron con los estándares, ya no tuvieron participación el ciclo pasado en ese tipo de obras.

Fue la gerencia técnica del Módulo III-5 El Tapón, cuyo presidente es Alfredo Hernández Navar, la que dio a conocer esta noticia, en donde en el último concurso para obras en esa demarcación, ya no se tuvo la participación de constructora local con la que tuvieron problemas con los ingenieros residentes.

Con esta nueva situación, ahora los usuarios de ese módulo ya respiran con alivio, pues tienen la confianza de que queden atrás las obras de revestimiento de canales con capas de concreto de un grosor inferior al reglamentario y con pésima nivelación y paredes sin compactar.

Lo anterior provocó constantes confrontaciones entre la gerencia y el ingeniero residente, ante el cúmulo de observaciones que se le hicieron al calor de la ejecución de revestimientos.