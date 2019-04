Eliminada de serie

Ciudad de México.

La sexta temporada de When Calls the Heart fue editado para eliminar a Abigail Stanon, personaje interpretado por Lori Loughlin, reportó Page Six.

El productor ejecutivo Brian Bird anunció el regreso en un mensaje especial para los fanáticos publicado ayer, luego de la interrupción repentina del programa tras el escándalo de admisión a la universidad que involucró a Loughlin.

"La vida nos arroja dolorosas curvas y la única forma de sobrevivir es atravesarlas con coraje, gracia, un espíritu de perdón y la mayoría de los toda esperanza. Muchos de ustedes se han preguntado qué depara el futuro para nuestro elenco y equipo, y para los ciudadanos de Hope Valley", dijo Brian Bird.

La cadena de televisión estableció el regreso de la serie para el 5 de mayo.