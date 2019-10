Elimina Senado cobro de agua en el campo

Ciudad de México.

El pleno del Senado avaló la modificación a la Ley Federal de Derechos, a fin de eliminar el cobro por el uso, goce o aprovechamiento de Aguas Nacionales en el sector agrícola, a fin de no perjudicar al sector del campo, agrícola y pecuarios.

Los senadores también modificaron los artículos 8, 12 y 18-A, con la cual se incrementaba los montos de pago por los derechos de los no residentes y servidores migratorios, para no afectar al sector turístico.

Actualmente el artículo 12, establece por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de 77.91 pesos, tratándose de pasajeros que abandonen el país vía aérea. La minuta de Diputados señalaba que este derecho costaría 380 pesos, por lo que los senadores lo dejaron en 149 pesos, una reducción de 231 pesos.

En la discusión, la senadora Xóchitl Gálvez, reclamó a Morena que haya sido un diputado de su partido el que haya pensado en perjudicar al campo mexicano, por lo que no pueden venir a decir que son ellos los que están haciendo las modificaciones, pues fueron los campesinos y agrícolas los que levantaron la voz, acompañados por la oposición.

"Qué poco conocimiento tienen de la realidad que viven los campesinos y ahora nos lo van a querer vender como en Sinaloa: 'salvamos a la gente de ser asesinada', cuando ustedes generan el problema. Ustedes generaron un problema al tratar de poner un impuesto, entonces, yo celebro que se quite, pero no puede volver a pasar un error de esta magnitud.

"Los campesinos no lo permitieron y los campesinos nos buscaron a los senadores todos los partidos, porque era un horror lo que se pretendía hacer", expresó Gálvez.

En respuesta, el senador Alejandro Armenta, dijo que no fueron solo los diputados de Morena los que aprobaron el cobro del uso de agua, sino la Cámara baja en general. Damián Zepeda (PAN), le reviró que no fue así, pues los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, no votaron a favor de la Ley de Ingresos.

"¿Quién votó a favor de cobrarle más derecho de agua al campo mexicano? Fue Morena. Gracias a la presión que hicieron los agricultores de todo el país y los partidos políticos de oposición. Hoy Morena rectifica, y qué bueno, pero no nos vengan a querer que aplaudamos el que corrijan un error que ustedes mismos cometieron, es lo mismo que hicieron en Sinaloa y no lo vamos a permitir", externó el panista.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, sostuvo que el que cambió el costo del agua fue el Senado, no Morena, porque todos apoyaron los cambios a la reserva. "Es el Senado el que lo está cambiando, no la fracción mayoritaria, todos vamos apoyar la reserva, vale la pena decir que es el Senado, no un grupo", asentó.