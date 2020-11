Elimina ISSSTE servicio de guardería a 400 niños

Tampico, Tam.- Un grupo de padres de familia y trabajadores del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado protestaron la tarde de este lunes, luego de que aseguran que el gobierno federal les retiró el apoyo de servicio de guarderías.

Joen Morteo Vargas, uno de los afectados, señaló que se ven afectados 110 niños, hijos de empelados del ISSSTE en la zona y unos 400 a nivel estado, por ello protestaron en las afueras de la Guardería Centro Educativo Alfa, ubicado en la calle Guadalajara esquina con México de la colonia Guadalupe Victoria de esta ciudad.

Morteo Vargas dijo que tenía a su hija en tercero de kínder y que con esta acción les están quitando la prestación que como trabajadores tenían desde hace más de 20 años y por la que les descontaban una cuota de su salario.

"Nos dejan a la deriva, sin opción para meter a nuestros niños en otro plantel subrogado porque en esta zona sólo era esta escuela, la Alfa, a diferencia de en Ciudad Victoria y Reynosa Tamaulipas donde además tienen un Cendi donde pueden reubicarlos", explicó.

El padre afectado dijo que de un día para otro les avisaron que se terminó el contrato de gobierno Federal con el plantel educativo que además da servicio particular pero ellos estaban en el subrogado.

Añaden los empleados que sus hijos estaban hasta hace poco recibiendo clases en línea, pero un día la maestra se despidió avisando que ya no habría clases dejándolos de pronto sin estudios.

Algunos padres ya sacaron a sus hijos y otros han tenido que pagar el estudio en esa misma escuela pero como particular para que no pierdan clases los niños.

Joen Morteo señaló, "mi hija ya iba a salir de kínder cuando de pronto la dejan sin escuela".

Teresita Patiño, otra de las inconformes dijo por su parte que el cobro en esa escuela pero particular es de mil 800 pesos, cifra que no pueden pagar además de que el servicio subrogado es un derecho que como trabajadores no quieren perderlo.

"Esta escuela Alfa estuvo más de 20 años trabajando con el ISSSTE y no había problema hasta ahora que avisan que ya no trabajarán con el ISSSTE", añadió.

Sobre si ya dialogaron con las autoridades del ISSSTE sobre el problema, los padres dijeron que hace 10 días se reunieron con representantes del instituto de seguridad y les dijeron que les dieran diez días para solucionar el problema, plazo que ya venció y no han resuelto nada.

Los infantes tienen casi todo el mes de octubre sin recibir estudios. "Hemos tenido que pagar quincenal de nuestra bolsa para que la estancia sobreviva y no se queden sin estudio. Nos repartimos costo entre todos pero a partir de enero ya nos dijeron que el pago será completo como servicio particular y es costoso", recalcaron,

Los manifestantes advirtieron que si no se resuelve el problema de manera favorable van buscar unirse con los padres de familia de Victoria y Reynosa para hacer una protesta masiva a nivel estado pero dejaron en claro que el problema es a nivel nacional.