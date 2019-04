Elimina EU exenciones a prohibición de comprar crudo iraní

Washington DC, Estados Unidos.

Estados Unidos eliminó las exenciones que había concedido a varios países -entre ellas Japón, Corea del Sur y Turquía- de las sanciones que prohíben importar petróleo de Irán.



El Presidente Donald Trump decidió no reanudar las exenciones cuando venzan a comienzos de mayo, informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



"La decisión busca bajar a cero las exportaciones de petróleo de Irán, lo que le privará de su principal fuente de ingresos", dijo Sanders.

El Secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida que afectaría a partir del 2 de mayo a cinco países: Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India.



"El objetivo es muy simple: privarle a este Gobierno forajido los fondos que ha usado desde hace décadas para desestabilizar al Medio Oriente, y animarlo a que se comporte como un país normal", declaró Pompeo, añadiendo que antes de las sanciones Irán obtenía más de 50 mil millones de dólares al año.



"Nuestro objetivo ha sido convencer a los países para que dejen de importar petróleo iraní completamente", manifestó Pompeo.



El funcionario recalcó que hasta ahora Estados Unidos había dado a otros países tiempo para encontrar otras fuentes de combustible, pero ya no otorgarán más exenciones.



Durante el anuncio, no quedaba claro de inmediato si esos países recibirían un período de gracia para disminuir sus importaciones gradualmente o si serían víctimas de sanciones económicas a partir del 3 de mayo.



Ted Cruz, senador republicano por Texas, aplaudió la intensificación de las sanciones.



"Esta decisión privará a los ayatolás de miles de millones de dólares que habrían invertido en minar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados, en reforzar su programa nuclear y misilístico y en financiar el terrorismo mundial", afirmó.



Washington había otorgado ocho exenciones a las sanciones petroleras que impuso a Teherán tras retirarse del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Las exenciones fueron otorgadas en parte para dar a esos países más tiempo de encontrar fuentes de energía alternas y para evitar un shock al mercado petrolero mundial a raíz de una súbita ausencia del crudo iraní.



Estados Unidos ahora estima que no habrá una reducción significativa de la oferta petrolera mundial debido a aumentos de producción por parte de otros países, incluyendo el mismo Estados Unidos y Arabia Saudí.



Desde noviembre, tres de esos ocho países -Italia, Grecia y Taiwán- dejaron de importar petróleo iraní. Sin embargo los otros cinco no lo han hecho y han pedido que sus exenciones sean extendidas.