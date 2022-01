Elimina Bilbao al Barcelona de la Copa del Rey

El Athletic derrotó al Barcelona en San Mamés y se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey. El cuadro vasco no salió a morder al Barça. No lo necesitaba. Le bastaba con esperar al conjunto azulgrana en la medular y cerrarle los caminos centrales. Le funcionaba la estrategia al Athletic, que de entrada dominaba el marcador tras un bonito gol de Muniain. El Barça, en cualquier caso, tenía el balón. Pero no lo movía con velocidad ni encontraba a sus delanteros. Sin embargo, en su primer remate a portería Ferran Torres firmó el 1-1. Fue el único remate a puerta del Barça en los 90 minutos por los seis del Athletic hasta que Pedri se encontró con un rebote en el área y firmó el 2-2 para forzar la prórroga.

En el tiempo extra, el Athletic, que venía de jugar la final de la Supercopa ante el Madrid, sacó un plus. A Pedri se le agotaron las baterías y Ansu Fati, que saltó al campo en el segundo tiempo, pidió el cambio por un problema muscular. El cuadro vasco no claudicó. Y siguió merodeando el área de Ter Stegen hasta que Jordi Alba paró con la mano el centro de Nico. Muniain remató fuerte y cruzado para sellar la victoria del Athletic ante el Barcelona.