Elimina AMLO Zonas Económicas Especiales

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó hoy oficialmente las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) creadas en el sexenio pasado para el desarrollo del sur del país.

Lo anterior con el argumento de que dichas ZEE no han podido concretarse desde que fueron establecidas por el expresidente Enrique Peña Nieto, mediante declaratorias publicadas entre septiembre de 2017 y abril de 2018.

Las Zonas Económicas Especiales que dejan de existir son Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco.

Cuando fueron creadas se afirmó que había cartas de intención de 86 empresas para aprovechar los beneficios fiscales involucrados, lo que traería en el corto plazo inversiones por 8 mil 200 millones de dólares y 31 mil empleos.

En abril, López Obrador advirtió que eliminaría las zonas, cuya ley sigue vigente, pero en calidad de letra muerta, pues no hay ninguna zona además de las hoy abrogadas.

"Desde sus Declaratorias como Zonas Económicas Especiales, las mismas no han podido operar, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como Administrador Integral por no haberse cumplido los requisitos legales", explica el decreto de abrogación publicado en la edición vespertina del Diario Oficial.

"Es de resaltar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas".

El decreto destaca que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE no ha otorgado autorización alguna para fungir como inversionista en éstas.