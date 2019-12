Eligirán aforados riesgo en pensión

CIUDAD DE MÉXICO.

Actualmente, los recursos para la pensión se encuentran en una de las cinco Sociedades de Inversión Especializada en fondos de Retiro (Siefores), de acuerdo a la edad de cada trabajador. Pero a partir del próximo 13 de diciembre estos recursos migrarán a 10 fondos generacionales que crearán cada una de las 10 Afores, también de acuerdo al rango de edad de los trabajadores.

De esta forma, los afiliados podrán pedir a su Afore que sus recursos se administren o no en el fondo que les corresponde por su edad, sino en otro donde la estrategia de inversión sea más conservadora, menos agresiva o de mayor riesgo. Esto aplicará no solo para el ahorro voluntario, que actualmente puede depositarse en cualquiera de las cinco Siefores que el trabajador elija, sino para todos los recursos de pensión, confirmó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). "El trabajador podrá cambiar su ahorro voluntario o sus recursos de Retiro, Cesantía y Vejez a cualquier otro fondo de su elección, pero no podrá fraccionarlo en los 10 fondos", aclaró el organismo en una consulta por escrito. Si alguien deposita los recursos de la subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez en un fondo que por edad no le corresponde, podrá cambiarse a otro cada tres años.

Sin embargo, este plazo no aplica para los recursos de la subcuenta de ahorro voluntario, ya que estos el trabajador los podrá cambiar cuando lo desee. Para David Plascencia, director de Riesgo de Principal, el uso de los 10 fondos generacionales permitirán que las inversiones no sufran cambios abruptos que impliquen la pérdida de rendimientos y más opciones para el trabajador.

"Lo que existe ahora es un menú limitado a cinco fondos. Lo que va a cambiar es que ahora el menú va a ser más amplio porque vas a tener 10 fondos sobre los cuales podrás destinar el ahorro voluntario de acuerdo a las necesidades que tengas previstas", comentó. Indicó que los fondos de los más jóvenes tendrán una estrategia de inversión más agresiva, ya que son los que más tardarán en pensionarse, por que podrían convertirse en un instrumento de ahorro que compita con los tradicionales fondos de inversión o los seguros de vida con componente de ahorro.