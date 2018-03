Eligen a nuevo titular de ASF

Después de tres meses de estar en falta, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a David Colmenares Páramo como auditor Superior de la Federación, cargo que ocupará por los próximos ocho años.

Una mayoría calificada de 377 votos de 446 posibles, el pleno de los diputados se pronunció por el economista para estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2018-2025.

Acto seguido, Colmenares Páramo rindió protesta al nuevo encargo.

Desde el pasado mes de diciembre, en comisiones, los diputados federales de todos los grupos parlamentarios definieron a Salim Arturo Orcí Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar como los posibles sucesores de Juan Manuel Portal, sin embargo, no se alcanzó un acuerdo y se pospuso su elección.

Desde el jueves pasado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron que este jueves se votaría la terna en el pleno de la Cámara de Diputados. Este miércoles se definió que el voto fuera por cédula (secreto) y eso ayudó a que se destrabara la votación.

Desde la semana pasada la bancada del PRI seguía con la intención de que el auditor fuera Salim Arturo Orcí Magaña, sin embargo, algunos integrantes del Frente opositor, PAN, PRD y MC, definieron que con él no transitaría su voto. Fuentes consultadas, nos informan que el tricolor cedió en su posición y aceptó que Colmenares fuera electo.

Pese a esta votación, algunos diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano, como Agustín Basave y Gustavo Adolfo Cárdenas anularon su voto.

David Rogelio Colmenares, es economista. Fue el auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación; actualmente se desempeña como el titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de las Zonas Económicas Especiales.

Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda como titular de la Coordinación con Entidades Federativas y ha sido representante de esta dependencia ante la Conago.

También ha sido delegado de Banobras en Oaxaca. Secretario de Finanzas de Oaxaca y director de Administración y de Finanzas de Liconsa. Actualmente es profesor de Finanzas Estatales y Municipales de la UNAM.

OFRECE DAR RESULTADOS

INMEDIATOS

La tarde de este jueves, a unos minutos de haber sido nombrado David Colmenares, nuevo auditor Superior de la Federación, aseguró que no hay tiempo para esperar, por lo que se comprometió a dar resultados de inmediato y aceptó que el reto que tiene enfrente es fuerte y desde hoy mismo empezará a revisar todos los temas, los delicados y los no tanto.

En entrevista después de su toma de protesta, David Colmenares se comprometió a trabajar para que la Auditoría Superior de la Federación realmente sea un instrumento para combatir la corrupción.

Colmenares adelantó que va a cambiar la efectividad de la Auditoría Superior de la Federación porque no tiene sentido trabajar para que después se pierdan todas las denuncias presentadas.

Dijo que muchos de los casos que presenta la ASF se pierden en el Tribunal Fiscal debido a que no vienen bien fundamentados los casos.

“Ha habido 800 denuncias, lo señalaba Mario Amparo Casar, y hablaba de un 0.04% de efectividad, eso tenemos que cambiarlo, no tiene sentido trabajar para que después pierdas todas las denuncias que presentas. Tienes que fortalecer el planteamiento jurídico en el Tribunal Fiscal se pierden, no porque el Tribunal esté en contra de la Auditoría, sino porque no vienen bien fundamentados los casos”, dijo.

El nuevo Auditor estará al frente de una institución que en virtud de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene nuevas atribuciones como el iniciar investigaciones propias a partir de irregularidades detectadas y poner el expediente a consideración de un juez administrativo.

También puede realizar auditorías a partir de denuncias recibidas sin importar que se trate de cuentas públicas diferentes al año presupuestal que le corresponde revisar.