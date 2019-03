Eligen en Canaco a candidato único

"Tenemos que hacer que Reynosa vuelva a ser un referente comercial a nivel nacional e internacional". Advento Sosa, presidente de Canaco.

Al ser el único candidato registrado para presidir la delegación en Reynosa de la Cámara Nacional de Comercio, Advento Sosa Garza es el nuevo presidente del organismo.

En las votaciones que se realizaron a puerta cerrada en el gremio, participaron 130 personas.

El nuevo líder permanecerá activo por un año, de acuerdo con su plan de trabajo, durante este periodo se comprometerá a sumar más socios, conseguir financiamiento, generar una división de sectores empresariales, fomentar el turismo y brindar capacitaciones en el manejo de IVA e ISR.

Su planilla "Servir por la Humildad" donde se incluye a Luis Lauro Adame Esquivel, Cecilia Isabel Bueno Salazar, Rosalinda Cantú González, Raúl Gerardo Cisneros y Omar Guzmán Salas también resulto electa.

En su mensaje de agradecimiento indicó.

"He pasado más de 12 años activo en este gremio, he ocupado muchos cargos desde el más bajo, hasta ahora este que me han encomendado, yo voy a estar al pendiente de sus necesidades, tenemos que hacer que Reynosa vuelva a ser un referente comercial a nivel nacional e internacional".

Informe de labores...

En el mismo evento, Leticia Cisneros Villareal quien hasta ayer presidió al gremio rindió su primer y último informe de labores, en el que destacó las gestiones en programas de créditos empresariales, firmas de convenios con organismos defensores de derechos humanos, impulsores de inclusión y la participación en foros federales.

Recordó que se mantendrá activa y a la expectativa de regresar.