Eligen a Jiménez como mejor jugador de los Wolves

Los jugadores del Wolverhampton nombraron este miércoles al mexicano Raúl Jiménez como el mejor de la temporada 2019-20.

El goleador anotó en la Premier League 17 goles y 6 asistencias, disputando 38 encuentros, además incluyendo las anotaciones en copas nacionales y Europa League, este año deportivo anotó 27 dianas y puso 10 pases para gol.

Un promedio inmejorable para el destacado delantero, de quien se dice que su futuro podría estar fuera de Inglaterra, aunque todavía no hay ofertas en firme.

A través de un video que colocaron los Wolves en sus redes sociales, varios de sus compañeros hablaron de lo que significa Jiménez en el accionar del equipo y en el día a día en los entrenamientos.

Your 2019/20 Players' Player of the Season ??



Congratulations, @Raul_Jimenez9! #WolvesAwards pic.twitter.com/muxZ77TcQZ