Eligen a Hugo Eric Flores presidente nacional del PES

El Partido Encuentro Solidario, que recientemente obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como partido político, eligió a Hugo Eric Flores Cervantes (exdirigente nacional del Partido Encuentro Social, antes de que perdiera el registro) como presidente nacional.

La elección se dio de manera unánime en el primer congreso nacional ordinario, que se llevó a cabo de manera virtual al conectar vía Zoom a los 32 estados de la República. El presidente del PES dio su mensaje desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos en un evento en el que participó el gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco.

Flores Cervantes dijo que el Partido será defensor de las libertades absolutas; que la arena pública no es el lugar al cual deben recurrir para ejercer su libertad de culto y creencias; que son respetuosos de todas las confesiones religiosas y creen en la separación del Estado e Iglesia.

"A quienes les preocupa genuinamente, les aseguramos que Encuentro Solidario no está interesado en restaurar el pasado, ni cambiar creencias religiosas. No es parte de nuestra agenda política. Este es un partido abierto y laico que da cabida a diferentes corrientes de pensamiento y religiones. Tampoco somos ingenuos. La mayoría de las voces que se han alzado en nuestra contra buscan encasillar al partido y detener nuestro crecimiento", dijo.

"He decidido en mi uso de mi derecho y libertad consagrada en la Constitución, hacer pública mi creencia sin el ánimo de influir en nadie. No me da vergüenza nombrar el nombre de Dios en público porque así lo creo y estoy en mi derecho".

Reclamó que el INE argumentó la presencia de 14 ministros de culto en sus asambleas para evitar darles el registro como partido.

Cuestionó que se buscara varar el registro.

"Ese ánimo jacobino de coartar la libertad, se vio reflejado en algunos consejeros. No estén inventando. Para quienes manifiestan que el PES es el partido de la ultraderecha y de la Iglesia Evangélica, no conocen al partido. Sí somos un partido de valores y principios y queremos regresar al liderazgo político de nuestro país a gente que ame a su prójimo".

También se llevaron a cabo las elecciones de los Comités Directivos Estatales; en la Ciudad de México, la elección se llevó a cabo entre protestas de delegados quienes reclamaron que la convocatoria no se abrió con tiempo suficiente para que los militantes del partido pudieran inscribir sus planillas.

"En la Ciudad de México no tuvimos la convocatoria para registrar las propuestas a nivel nacional. No hubo una propuesta. Es necesario que haya otra propuesta en la Ciudad de México porque nos dijeron 'Vengan' pero no nos dijeron de qué se iba a tratar. Sucede que ya tienen todo hecho y nos están usando nada más para alzar la mano", reclamó Martín Toledo Méndez, delegado en la Ciudad de México.