Elige Diego Luna votar por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano, Diego Luna confirmó este viernes que votará por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista radiofónica con Javier Poza, "el charolastra" dijo que se encuentra confundido respecto de la persona a la que otorgará su sufragio, el 1 de julio.

"Me queda claro que tendré que votar por el menos peor, ya que no hay nadie ahí que me represente", indicó.

Advirtió que de ninguna manera anulará su voto: "No es la persona, de hecho tengo muchas diferencias, pero sin duda voy a tener que votar por alguien, no voy a anular mi voto, entonces probablemente vote por él".

Hace unos días, el actor se refirió a las candidaturas independientes y dijo que con ellas, perdimos todos.