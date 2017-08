´El humor puede llevar al cambio´

Nueva York

Puede que las cosas luzcan sombrías para los demócratas por estos días, pero Michael Moore cree saber cómo pueden llevar a un cambio en Washington.



"El humor es el arma no violenta con la que ayudaremos a darle la vuelta a esto", dijo el director ganador del Oscar por "Bowling for Columbine" ("Masacre en Columbine"), quien actualmente tiene su propio espectáculo en Broadway.

"Si usas tu sentido del humor y tu ingenio para ir en contra de lo que está ocurriendo, puede ser devastador y puede llegarle a mucha gente".

Moore ha estado haciendo su parte en el movimiento anti-Donald Trump ridiculizando al presidente como parte de lo que llama "un ejército extraoficial de comedia allá afuera que está trabajando para derrocarlo".

Cita a humoristas como Amy Schumer, Chris Rock, Alec Baldwin y Stephen Colbert y apunta que Melissa McCarthy, con sus sketches para "Saturday Night Live", desempeñó un papel en la renuncia de Sean Spicer, el atribulado secretario de prensa de Trump. "Supe que Spicer se iría un segundo después de que terminó ese primer sketch", dijo.

Moore ha estado llevando su descontento a las calles y promete hacer más. A principios de semana, lideró al público de su show "The Terms of My Surrender" en una protesta por la reacción de Trump a la violencia fatal en Charlottesville, Virginia. Cientos marcharon afuera de la Trump Tower, incluidas celebridades como Mark Ruffalo, Olivia Wilde, Tom Sturridge y Zoe Kazan.

Aunque la diatriba de 90 minutos que Moore presenta todas las noches se centra en su desdén hacia el presidente, también aborda otros temas candentes, como la crisis de agua en Flint y las relaciones raciales. Moore ajusta cada función para comentar los titulares del día y planea una docena de ardides con el público.

"Tengo la bendición de tener todas las noches un foro con el que puedo construir una obra teatral y usar los sucesos de ese día en el espectáculo. Soy muy afortunado de poder hacer eso", dijo. "No es la típica experiencia de Broadway".

A fondo...

>Moore dirigió y produjo "Fahrenheit 9/11", una mirada crítica a la presidencia de George W. Bush, y "Sicko", que examina el sistema de asistencia médica de Estados Unidos. Sus películas también han explorado los tiroteos en las escuelas y la desaparición de la clase media.

>Con los republicanos actualmente en control de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, Moore dijo que los demócratas están en "malas condiciones" pero que aún pueden luchar contra el hombre que ocupa la Oficina Oval.

>"Podemos aproximarlo como un enjambre de abejas — llevarlo a la corte por todo lo que podamos llevarlo. Melissa McCarthy y Alec Baldwin, hagan lo suyo. Yo haré lo mío", dijo. "No estamos en el poder pero no somos incapaces".

>Pero Moore, quien correctamente pronosticó que Trump derrotaría a Hillary Clinton el pasado noviembre, no cree que el mandatario sea obligado a acortar su presidencia.