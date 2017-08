Elevan muertes por no usar cinto de seguridad

McAllen, Tx.- Según la Administración Nacional de Seguridad en Carretera, NHTSA, desde su creación, hace 15 años, la campaña para abrocharse el cinturón de seguridad al viajar en un vehículo, en Texas, no sólo ha salvado miles de vidas, sino que también evitó más de 86 mil lesiones graves y ahorró a Texas más de 19 mil 300 millones de dólares en costos económicos relacionados.

Cuando se lanzó la campaña “Click It or Ticket” en 2002, sólo el 76 por ciento de los texanos utilizaban sus cinturones de seguridad, hoy en día, casi el 92 por ciento lo hace, pero el ocho por ciento todavía no, y el número de personas que no lo hace se duplica al 16 por ciento en la noche.

En 2016, 994 personas murieron porque no llevaban cinturones de seguridad; el uso de un cinturón de seguridad aumenta las posibilidades de sobrevivir en un 45 por ciento a un accidente en un automóvil, y hasta un 60 por ciento en un camión.

En Texas, la ley exige que todos los que viajan dentro de un vehículo se abrochen el cinturón, o enfrenten multas y costos judiciales de hasta 200 dólares. Los niños menores de 8 años deben estar en un asiento de seguridad para niños o un asiento de refuerzo, a menos que sean más altos de 4 pies y 9 pulgadas. Si no están adecuadamente asegurados, el conductor enfrenta multas de hasta 250 dólares más costos judiciales.

Por su parte autoridades del Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, señalan que en 2016 se incrementaron en nueve por ciento las muertes en accidentes automovilísticos por no usar el cinturón de seguridad.