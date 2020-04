Elevan alcance de virus

Cd. de México, México.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señala que una sola persona podría contagiar de 5 a 6 personas más, en lugar de las 2 o 3 personas que se estimaba inicialmente. La investigación eleva el R0 -ritmo reproductivo básico- del Covid-19 de 2.2 a 5.7. El R0 es el número de nuevas infecciones generadas por una sola persona infectada.

En inglés se le conoce como "R naught". Esta medición se calcula con base en qué tan rápido crece un brote, cuánto le toma a una persona expuesta al virus contagiarse (periodo latente) y cuánto tiempo una persona es contagiosa (periodo infeccioso).

Entre más tiempo una persona sea contagiosa, más alto es el R0. Según los nuevos cálculos obtenidos por los investigadores del CDC, el periodo de incubación del coronavirus -el tiempo entre la exposición al virus y el desarrollo de síntomas- es de 4.2 días aproximadamente. No obstante, los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 14 días. El alza del R0 a 5.7 significa que aproximadamente 82 por ciento de la población requiere estar vacunada o ser inmune por contagio previo para detener la propagación del virus y proteger a los no vacunados. Con la cifra en 2.2, se necesitaba del 55 por ciento. Para el estudio, publicado en la revista de Enfermedades Infecciosas Emergentes, los investigadores tomaron datos de la enfermedad en China, por lo que no está claro si las cifras al alza aplican sólo a los casos en el gigante asiático o si son similares en otros países. "Como todos los estudios, este tiene limitaciones", subraya. La medición del R0 podría variar conforme se actualicen los datos. El alcance de 2.2 estaba basado en los primeros casos registrados en Wuhan antes del 4 de enero y en datos de vuelos internacionales combinados con personas infectadas fuera de China. Los investigadores utilizaron múltiples modelos, incluido uno que se basa en reportes de 140 casos de Covid-19, la mayoría en China fuera de la Provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del brote. "(Estos casos) representan muchas de las primeras pocas personas a las que se les confirmó la infección de SARS-CoV-2 en cada provincia, donde las fechas de salida desde Wuhan estaban disponibles", indicaron. Para controlar el virus, los autores del informe recomiendan realizar pruebas tempranas, identificar casos rápidamente, aislar a dichas personas, y mantener el distanciamiento social.

"Nuestros resultados sugieren que una combinación de medidas de control, incluyendo vigilancia temprana y activa, cuarentena, y, sobre todo, fuertes esfuerzos de distanciamiento social son necesarios para ralentizar o detener la propagación del virus", escribieron. Dichas medidas son especialmente importantes tomando en cuenta que 20 por ciento de la transmisión está conducida por personas que no saben que tienen el virus, anotaron.