Elevan acceso a salud como derecho humano. Tardará dos años en abarcar todo el país

Cd. Victoria, Tam.- En un plazo de dos años se llevará a cabo una reforma al Sistema Nacional de Salud, la cual elevará el acceso a los servicios de salubridad a Derecho Humano, dijo el senadorAnaya, quien detalló que para esto será necesaria una inversión importante que en parte será financiada con los ahorros generados por el combate al

El anuncio lo hizo originalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre, en las mesas y foros temáticos de Salud, cuando se descubrió que al día eran sustraídas entre mil 200 y mil 300 pipas con hidrocarburos.

"En el tiempo que se informó esto habían sido 890 pipas ese día, ahí hay un daño patrimonial para todos los mexicanos en que nos están robando cerca de 80 mil millones de pesos al año", dijo Villarreal Anaya.

Con esos recursos será posible, afirmó, proporcionar medicamentos, equipo y personal a los distintos hospitales y clínicas de Salud del país.

"Esto inicialmente con ocho estados del sureste del país, y que con esto paulatinamente en un plazo de dos años se debe estar implementado en todo el país, según los planes que se han establecido en este proyecto", dijo.

Asimismo significará que eventualmente los sistemas de Salud estatales pasen a ser administrados por la Federación, en un esquema similar al del IMSS o ISSSTE.

El senador recordó que actualmente tienen acceso a los servicios públicos de Salud aquellos trabajadores y sus familias que se encuentren cotizando dentro de alguno de los sistemas de asistencia social.

"El objetivo es que esto sea un Derecho Humano, que por el simple hecho de ser mexicanos y de estar aquí todos tenemos derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, y no porque me lo descuenten o no de mi percepción salarial", dijo.