Elevado nivel de deportados

Matamoros, Tam.- En los primeros días de las deportaciones por Matamoros, alrededor de 800 personas han sido atendidas por el módulo de atención de la central de autobuses de esta frontera y a lo mejor un poco más, consideró el encargado del mismo, Juan Antonio Sierra Vargas.

"El número de deportados es alto, pero ya nos lo esperábamos porque históricamente así se nos ha dado en el mes de marzo, pero ya estaba contemplado porque el mes de enero fue también muy fuerte la afluencia de la deportación, por lo que era de esperarse que ahora también lo fuera", dijo.

Explicó que desde que llegan, comienzan a orientarlos para que compren sus boletos de una manera ordenada, a quienes por alguna razón no pueden hacerlo, son trasladados a la casa del migrante.

Destacó que ellos se quedan ahí hasta por tres días, es el tiempo que se les da o a veces un poco más en lo que consiguen con qué regresarse, aunque reconoció que en otras ocasiones el deportado no encuentra a su familia o no tiene el recurso para hacerlo y no pueden dejarlos a la deriva debido a la inseguridad que se vive en cualquier parte de la frontera.

Comentó que los deportados que han estado recibiendo son originarios principalmente de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, en un 70 por ciento; aunque también hay del estado de México, Hidalgo y pocos de Jalisco, mientras que del norte proceden de Chihuahua y las Bajas Californias.