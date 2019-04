Elevada fianza a ladrón

Rubén Moreno su vida la ha dedicado a robar en los autos cuyos dueños dejan abiertos; ahora se llevó una lap top; ya lo han condenado más de 3 veces por este tipo de hurtos, pero sabe que no estará mucho en prisión.El tipo de 40 años de edad, a decir por su historial de hurtos, siempre encuentra un carro o camioneta sin candado, con sus puertas no asegurada, además de tomar chequeras, carteras con dinero y tarjetas de crédito, computadoras, tabletas, teléfonos celulares, joyas, herramientas, gafas para sol y demás artículos de considerable valor; ese es su modus vivendi. Parece que las celdas y las fianzas -ahora le impusieron 100 mil dólares por sentencias previas acumuladas- no lo han cambiado.