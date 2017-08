ÉL ES...ROSENDO CANTÚ : CONOCE A TU SELECCIÓN :

Rosendo Cantú, el de la Liga Treviño Kelly, no tiene nada que ver con los Cadetes de Linares, pero es hora de que le vayan componiendo un corrido a este pelotero reynosense que representará a México en el Mundial de Williamsport. Bateador de poder y siempre seguro en el jardín izquierdo, “Chendo”, como lo conocen sus amigos, nos abrió las puertas de su casa para compartir un poco de lo que vive fuera del terreno de juego. Rosendo es el menor de tres hermanos y aunque digan que no, él es el consentido. Al menos así lo demuestran unas deliciosas entomatadas recién preparadas por su mamá. A sus escasos 12 años de edad ya se ganó la admiración y el respeto de su abuelo, Don Braulio Cantú, quien no cabe de orgullo. Rosendo es algo tímido, serio, pero basta una sonrisa para romper el hielo y entrar en confianza. Es un niño muy ordenado, que no le teme a las inyecciones pero sí a las arañas, que admira a su paisano Jaime García (ahora jugador de los Yanquis), que prefiere a los perros y no a los gatos, y que cuando llegue el día de tener novia, si le dieran a elegir, le gustaría que fuera una rubia.

El cuarto de Rosendo se ha convertido en una vitrina de trofeos, en un baúl de recuerdos, en una galería de beisbol en donde tiene fotografías hasta de su primer turno al bate. Sus juguetes también ocupan un lugar especial en la recámara, colecciona caballos en miniatura y también accesorios de lucha libre, que es otro de sus deportes favoritos. Sus padres, Miguel Cantú y Lucila García, también están disfrutando el momento. Los sacrificios que han hecho como familia han valido la pena, siempre han estado apoyando a su hijo desde las gradas y por nada del mundo se perderán la aventura en Pensilvania.

ACÁ ENTRE NOS...

¿Cómo te sientes a pocos días de que comience el Mundial?

“Muy emocionado más que nada, estamos entrenando muy duro porque queremos ir a ganar”.





¿Cuál es tu juguete favorito?

“Los luchadores, los monitos de la WWE, mi ídolo es Rey Misterio, mi hermano colecciona máscaras y por eso yo siempre los veía mucho por la televisión”.





¿Algo que no te gusta hacer?

“Ir a limpiarle la popo a los perros, y eso que no son míos”.





¿A qué le tienes miedo?

“A las arañas, me dan asco”.





¿Cuál es tu comida favorita?

“Las entomatadas que hace mi mamá”.





¿Qué música te gusta escuchar?

“La electrónica”.





¿Cuál ha sido el momento más feliz?

“El campeonato nacional que acabamos de ganar en Sabinas para ir al Mundial, eso se queda guardado para toda la vida, era lo que queríamos desde chiquitos y se pudo lograr”.





¿Cuál ha sido el día más triste?

“Cuando falleció mi abuelita, este Mundial va para mis abuelitos que ya no están conmigo”.

MÁS DE ‘CHENDO’

>Nombre: Rosendo Cantú García

>Fecha de Nac: 26 de noviembre del 2004

>Posición: Jardín Izquierdo y Pitcher

>Equipo Favorito: Yanquis

>Jugador Favorito: Clayton Kershaw

>Escuela: Secundaria José de Escandón (2do grado) Grado)

>Facebook: Rosendo Cantú

Conoce tu selección: Él es Rosendo Cantú from Editora Demar on Vimeo.