Elegidos para preservación

El álbum de Janet Jackson con conciencia social "Rhythm Nation 1814", el disco de jazz de Louis Armstrong "When the Saints Go Marching In" y el debut de Nas "Illmatic" están entre los 25 títulos incorporados al Registro Nacional de Grabaciones.

La Biblioteca del Congreso estadounidense anunció ayer que "Lady Marmalade" de Labelle y "Celebration" de Kool & the Gang están entre las canciones seleccionadas para su preservación. La biblioteca también eligió títulos memorables como "The Rainbow Connection" de la Rana René.