Electrónicos, a la cabeza en las quejas

Ciudad de México

Las pantallas, teléfonos celulares y colchones fueron los tres principales productos objeto de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la pasada edición de El Buen Fin.

Según los registros de la institución, le siguen ropa y bocinas, que son otros de los artículos que más se compran en el programa de descuentos que este año se lleva a cabo desde hayer y hasta el lunes 19.

Si bien el 94% de las quejas logró conciliarse ante esta instancia, 34% de los reclamos que no se pudieron solucionar se relacionaron con la compra de pantallas, 28% a celulares, 28% fueron colchones, 17% ropa y el resto correspondió a bocinas, según los datos de la campaña de ofertas de 2017.

A detalle, las principales quejas fueron incumplir promociones, ofertas, cobrar más de lo que decía el precio exhibido, engañar con la información que se da del producto o servicio a vender, así como realizar ventas atadas, es decir, condicionar la compra de productos a la de otro artículo.

De las denuncias que se recibieron en la Profeco se tuvieron 307 casos por no respetar las promociones ni las ofertas que se exhibieron.

Además, hubo 214 casos en que no se respetó el precio del anaquel, en 95 casos se condicionó la venta o se negó, en 85 se difundió publicidad engañosa, en 18 casos se aplicaron cargos y redondeos sin consentimiento, no se exhibió el precio y finalmente no se entregaron notas y comprobantes.

De acuerdo con la procuraduría, los productos más vendidos durante El Buen Fin fueron ropa, pantallas, calzado, teléfonos celulares, electrodomésticos y equipo de cómputo.

Profeco recomendó visitar la página https://elbuenfin.profeco.gob.mx, en la cual se comparan precios de 600 productos de ocho distintas categorías: audio y equipo de sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, ventilación y TV y video.

La aplicación de la procuraduría permite seleccionar la ciudad en la que se comprará el producto, la categoría y elegir el bien a adquirir.

Una vez hecha la selección, se despliega una lista de marcas y modelos, con tres columnas de precios: máximo, mínimo y promedio, así como la tienda de autoservicio, especializada o departamental, y la ubicación donde se tomaron los precios.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), en la edición 2018 de El Buen Fin participarán 70 mil empresas con 100 mil establecimientos en todo el país.