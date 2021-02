Electriza con espectáculo

La cantante Miley Cyrus dejó el ambiente encendido para el show de medio tiempo del Super Bowl, a cargo de The Weeknd, al dar un espectáculo de dos horas que dedicó a los especialistas de la salud, reportó The New York Post.

Enfundada en un disfraz de porrista en color negro y rosa, la intérprete mandó un saludo a todas aquellas personas que han estado en las primeras filas sanitarias en la batalla contra el coronavirus.