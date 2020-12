Electores reunidos para elegir formalmente a Biden como próximo presidente

WASHINGTON.

Los electores presidenciales se reunirán en todo Estados Unidos el lunes para elegir formalmente a Joe Biden como el próximo presidente de la nación .

El lunes es el día fijado por ley para la reunión del Colegio Electoral . En realidad, los electores se reúnen en los 50 estados y el Distrito de Columbia para emitir sus votos. Los resultados se enviarán a Washington y se contabilizarán en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, que presidirá el vicepresidente Mike Pence.

Los votos de los electores han atraído más atención de lo habitual este año porque el presidente Donald Trump se ha negado a conceder la elección y continuó haciendo acusaciones infundadas de fraude .

Ha habido preocupaciones sobre la seguridad de los electores, prácticamente desconocidas en años anteriores. En Michigan, por ejemplo, legisladores de ambos partidos han informado haber recibido amenazas.

Las oficinas legislativas estaban cerradas el lunes por amenazas de violencia. Los 16 electores se reunirán en la cámara del Senado en una ceremonia encabezada por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Biden ganó el estado por 154,000 votos, o 2.8 puntos porcentuales, sobre el presidente Donald Trump.

Amber McCann, portavoz del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mike Shirkey, dijo que los cierres se hicieron por recomendaciones de las fuerzas del orden.

"La decisión no se tomó debido a protestas anticipadas, sino que se tomó sobre la base de amenazas de violencia creíbles", dijo.

Biden planea dirigirse a la nación el lunes por la noche, después de que los electores hayan votado. Trump, mientras tanto, se aferra a sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones, pero también socava la presidencia de Biden incluso antes de que comience. "No, me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo, eso es lo que me preocupa. Un presidente que perdió y perdió mucho ", dijo Trump en una entrevista de Fox News que fue grabada el sábado.

Luego de semanas de impugnaciones legales republicanas que fueron fácilmente desestimadas por los jueces, Trump y sus aliados republicanos intentaron persuadir a la Corte Suprema la semana pasada para que reservara 62 votos electorales para Biden en cuatro estados, lo que podría haber puesto en duda el resultado.

Los jueces rechazaron el esfuerzo el viernes.

Biden ganó 306 votos electorales contra 232 votos para Trump. Se necesitan 270 votos para ser elegido.

En 32 estados y el Distrito de Columbia, las leyes requieren que los electores voten por el ganador del voto popular. La Corte Suprema confirmó por unanimidad este arreglo en julio.

Los electores casi siempre votan por el ganador del estado de todos modos porque generalmente están dedicados a su partido político. No hay razón para esperar deserciones este año. Entre los electores destacados se encuentran la demócrata Stacey Abrams de Georgia y la gobernadora republicana Kristi Noem de Dakota del Sur.

La votación es decididamente de baja tecnología, por papeleta. Los electores emiten un voto para presidente y vicepresidente.

El Colegio Electoral fue producto del compromiso durante la redacción de la Constitución entre quienes favorecían la elección del presidente por voto popular y quienes se oponían a darle al pueblo el poder de elegir a su líder.

Cada estado tiene un número de electores igual a su número total de escaños en el Congreso: dos senadores más los miembros que el estado tenga en la Cámara de Representantes. Washington, DC tiene tres votos, bajo una enmienda constitucional que fue ratificada en 1961. Con la excepción de Maine y Nebraska, los estados otorgan todos sus votos del Colegio Electoral al ganador del voto popular en su estado.

El trato alcanzado por los fundadores de la nación ha producido cinco elecciones en las que el presidente no ganó el voto popular. Trump fue el ejemplo más reciente en 2016.

Biden superó a Trump por más de 7 millones de votos este año.

Y luego hay un paso más: la inauguración.