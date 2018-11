Electa Mujer del Año para Billboard

Nueva York, E.U.

La cantante Ariana Grande es la Mujer del Año de Billboard, la publicación nombró este martes a la estrella de 25 años como la Mujer del Año 2018.

Grande recibirá su reconocimiento en la 13 gala Women in Music de Billboard, el 6 de diciembre en Nueva York.

Entre las galardonadas anteriores destacan Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna y Selena Gomez.

Grande "se defiende y defiende sus decisiones en un mundo que suele ser inhóspito ante ese tipo de fortaleza en mujeres jóvenes", señaló en un comunicado el vicepresidente de contenidos de Billboard, Ross Scarano.

Grande ha tenido éxitos como No Tears Left To Cry, Breathin y God Is A Woman.