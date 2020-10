En la historia política de los Estados Unidos hay dos constantes que han prevalecido por más de cien años: un burro, emblema del partido Demócrata, y un elefante, símbolo del partido Republicano.

De acuerdo con el artículo Political Animals: Republican Elephants and Democratic Donkeys, ambos íconos aparecieron por vez primera a mediados del siglo XIX y se popularizaron gracias a Thomas Nast, un caricaturista que trabajó en Harper´s Weekly de 1862-1886.

El 15 de enero de 1870, se publicó una caricatura de Thomas Nast titulada "Un burro vivo pateando a un león muerto. ¡Y qué león! ¡Y qué burro!" ("A live jackass kicking a dead lion. And such a lion! And such a jackass!") que popularizó al burro como el ícono del partido Demócrata.



"Pánico de la tercera administración: Un burro que portaba la piel de un león, rugía y se divertía en el bosque asustando a todos los torpes animales que se cruzaban en su camino" - Foto: Biblioteca del Congreso

¿Por qué un burro representa al partido Demócrata de Estados Unidos?La elección de unno fue arbitraria, sino un claro comentario político hacia losque habían sido asociados con ese animal por vez primera en 1828 durante la campaña dequién acogió alcomo emblema dejando de lado cualquier connotación negativa que el animal pudiera tener y exaltando la firmeza y determinación como cualidades del animal.¿Por qué un elefante es el ícono del partido Republicano de Estados Unidos?De la misma manera en que la figura delse consolidó como el, else popularizó como el símbolo delen 1874 con otra caricatura de: "Pánico de la tercera administración: Un burro que portaba la piel de un león, rugía y se divertía en el bosque asustando a todos los torpes animales que se cruzaban en su camino" ("The Third Term Panic: An ass, having put on the Lion´s skin, roamed about in the forest, and amused himself by frightening all the foolish Animals he met with in his wanderings").

A pesar de que la decisión de Thomas Nast de representar al partido republicano con un elefante no es tan clara, "pudiera deberse a que a pesar de ser un animal grande y poderoso, tiende a ser peligrosamente descuidado cuando está asustado. Alternativamente, el paquidermo político podría estar inspirado en la frase idiomática anglosajona ´ver el elefante´ (seeing the elephant), una referencia bélica y posible recordatorio de la victoria de la Unión" explica Jimmy Stamp, autor del artículo publicado en Smithsonian Magazine.

Así como el partido Demócrata adoptó al burro como ícono político, eventualmente el elefante se consolidó como el símbolo del partido Republicano con el paso de los años.