"Ya son más de 7 años con los Correcaminos UAT Reynosa y podemos presumir un campeonato en la Liga Mayor que será inolvidable, hay equipos que en toda su historia no han llegado ni a una final”. Guillermo “Memo” Flores, coach

Con más de 40 años de experiencia en los emparrillados, el legendario coach sureño, Guillermo “Memo” Flores, se convierte una vez más en el aliado perfecto para los Correcaminos UAT Reynosa de cara al clásico que sostendrán este sábado en las semifinales de la Liga Mayor en contra de los emplumados de Ciudad Victoria.

Apenas en noviembre del 2016, el coach “Memo” celebraba con Reynosa la obtención del primer campeonato en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dentro de la Liga Mayor de la ONEFA, venciendo precisamente a sus hermanos de la capital.

Los fronterizos esperan repetir la hazaña y ahora eliminar a los victorenses para luego buscar el bicampeonato.

La experiencia podría marcar la diferencia en el duelo de estrategias a favor del equipo dirigido por Oscar Garza, quien siempre ha confiado en la sabiduría de Don Guillermo Flores, quién puede presumir que ha sido el único entrenador de futbol americano, que ha representado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en tres proyectos diferentes (Sur, Centro y Norte)

“Mi primer equipo de Liga Mayor fue la UAT Campus Tampico, siempre quise juntar a ese equipo con los del centro pero en aquel entonces el rector Humberto Filisola no quería, después logramos juntar un solo equipo de Correcaminos que fue en la ciudada Victoria con el coach Lewis, fue un equipazo porque teníamos varios jugadores de todo el estado, perdimos la semifinal con Pumas Acatlán, pero ahora puedo presumir que soy campeón con Correcaminos Norte”, comenta el “Decano” de los emparrillados.

En su rostro y en sus manos se nota el paso de los años. Algunas enfermedades lo han atacado pero no han podido retirarlo del terreno de juego.

La vida le ha dado golpes muy duros como perder un hijo que también amaba el futbol americano, pero todo eso le ha dado más energías al “Viejón” que sobre decirlo, es muy respetado en todo el estado.

“Yo llegué a Tampico en el 76, pero soy criado en la Ciudad de México en donde aprendí a jugar futbol americano desde los 11 años con Pumas, mi hermano Fausto Flores me bajó del barco para que entrenara a la UAT porque el Tec Madero les daba unas palizas, de1976 a la fecha, casado y con hijos en Tampico, más de 40 años entrenando futbol americano orgullosamente para la UAT”, relata.

Aunque Tampico atrapó su corazón, el coach “Memo” asegura que también se siente reynosense.

“A mi me encanta Reynosa, desde el primer año que participamos, cuando Oscar tuvo la inquietud de hacer su proyecto de Liga Mayor, lo primero que hizo fue invitarme y no lo dudé, aquí andamos, a mi me encanta el futbol americano, vivo del futbol americano y si dejo este deporte yo creo que me muero”, recalca el veterano de mil batallas.

Su carrera como entrenador comenzó con Búhos de Tampico, luego dirigió a Jaguares de la Universidad del Noreste, Arquitectura, Castores de Ingeniería en donde se mantuvo por 26 años, profesionalmente se unió a los Lagartos de Tampico para finalmente representar a Reynosa en la Liga Mayor con Correcaminos Norte.