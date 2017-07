El colombiano James pone al Bayern arriba del Madrid

"El Bayern es un club tan grande como el Real Madrid o incluso más", dijo James en la entrevista.



"Cuando pensé en la posibilidad de venir al Bayern, miré la plantilla y me dije: 'aquí hay el mismo número de estrellas que en el Madrid, la calidad es la misma'", añadió.



James se refirió también a la historia del Bayern y dijo que el primer nombre que le viene a la cabeza es el del ex portero Oliver Kahn.



"Para mí, él ha representado siempre al Bayern y la mentalidad de no darse nunca por vencido. Eso es algo que vinculo con este club. En Múnich muchos jugadores se han convertido en leyenda", dijo el jugador colombiano.



Con respecto a su nuevo entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, con quien trabajó durante su primera temporada en el Madrid, expresó su satisfacción de volverse a encontrar con él y admitió que lo extrañó durante los últimos años en Madrid.



"Extrañaba al míster. Tenemos una relación excelente, es maravilloso trabajar con Carlo. Me alegro de que estemos juntos otra vez", dijo.