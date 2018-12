"El zócalo no es estacionamiento": Sheinbaum

La Plaza de la Constitución no será utilizada como estacionamiento vehicular y zona de vendimia, puntualizó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Ayer y hoy, legisladores y funcionarios se estacionaron en lugar prohibido frente al Zócalo.



"Hago un llamado a los diputados, senadores, a todos los visitantes de Palacio Nacional para que no se estacionen en el Zócalo", dijo.



"El Zócalo no es estacionamiento, entonces es un llamado respetuoso para que respetemos el patrimonio histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México".



Los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, agregó, harán su trabajo, como lo hicieron ayer.



La Jefa de Gobierno expuso que desde el primer día de Gobierno se abrió una mesa de diálogo con las comunidades indígenas que instalaron un tianguis en los portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, quienes dejaron de colocarse este jueves, después de un enfrentamiento con personal de la Alcaldía de Cuauhtémoc.



"Vamos a estar abiertos al diálogo, pero siempre hay límites", subrayó al precisar que el Zócalo es una zona de patrimonio en la cual tampoco puede haber vendimia.



Se les ofrecerá un predio para la venta de artesanías, a todas las comunidades indígenas, no sólo a un grupo, concluyó.



Esta mañana, integrantes del Gabinete y funcionarios federales que participaron en la reunión matutina con el Presidente Andrés López Obrador, en Palacio Nacional, estacionaron sus vehículos en el circuito del Zócalo.



Las unidades fueron aparcadas en una de las esquinas de la vialidad, tras unas vallas metálicas que se encuentran instaladas como parte de la estructura de un escenario.



El escenario instalado en el Zócalo de hecho invade cuatro carriles de la vialidad frente al Palacio Nacional, mismos que ocupa el improvisado estacionamiento en la esquina con la Catedral Metropolitana.