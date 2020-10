El voto por correo, es una guerra soterrada

Washington.

El 3 de noviembre, como cada cuatro años, Haley Snow portará la estampa "Yo Voté" que se entrega en Estados Unidos tan pronto se pasa por las urnas. A diferencia de votaciones anteriores ahora lo hará desde casa, semanas después de llenar la boleta, sin acudir a la casilla electoral el día marcado por la Constitución.

"Voté por correo. Fue la primera vez que no lo hice en persona el día de elección, que es lo que me gusta", dice Snow, registrada en Washington D.C. "De todas formas recibí la estampa y me la pondré ese día en que hay tanto en juego".

En medio de la pandemia, la encuestadora YouGov indica que un tercio del electorado estadunidense planea votar por correo en las elecciones presidenciales, con una participación que podría superar por mucho las 139 millones de personas que votaron en 2016.

"Nunca habíamos tenido algo así antes del Covid", dice Victor Vlasak, secretario municipal encargado de las elecciones del condado de Richland, estado de Wisconsin, donde 40% pidió votar por correo. "Quiero pensar que el número de solicitudes demuestra que las personas confían en esta forma de votación".

El voto por correo, sin embargo, ha sido por meses la trinchera donde converge la polarización electoral: cada una de sus etapas se debate en la contienda y en los tribunales, e incluso ha puesto en tela de juicio al servicio postal.

"Han habido muchas preguntas sobre el proceso electoral, sobre la seguridad y la integridad de la elección en los últimos meses", dice Kyle Boswick, director de elecciones del condado de Saginaw, estado de Michigan.