"El virus sí existe y la negligencia mató a mi madre" acusa familia

"Hoy solo tengo sus cenizas y un resultado de un examen por el que pagamos 25 mil pesos, esperando esa falsedad que dijeron que iban a venir a atender casos urgentes". "(...) Este virus sí mató a mi madre, no es ninguna fantasía y no se le pude tomar de la forma tan superficial que le da el gobierno del país, hoy perdí a mi madre y espero no perder a nadie más", dijo la hija de Martha una mujer de 61 años que falleció el lunes a las 5:30 de la tarde a consecuencia del coronavirus Covid-19.

Fue la primera mujer en perder la vida a consecuencia del virus. Sin embargo, su muerte fue consecuencia de una cadena de omisiones y negligencias, desde que llegó de España el pasado 17 de marzo, pues un día después presentó los primeros síntomas.

Martha tenía mieloma múltiple además de diabetes y murió este lunes en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México por neumonía; sus familiares la vieron por última vez el sábado por la tarde, cuando ingresó con una complicación seria en su respiración, fiebre y tos con flemas.

Su hija, asegura que Martha no presentó complicaciones sistémicas y en su acta de defunción se reportó su muerte por Covid-19.

Acusó que hubo una cadena de errores, desde la ausencia de una revisión adecuada a su llegada a México, proveniente de España; la tardanza en la entrega de los resultados por parte del Hospital ABC, el primer nosocomio al que acudió al día siguiente de regresar de España, y ya con temperatura; la falta de seguimiento por parte de Locatel, instancia a la que se le solicitó apoyo desde el 20 de marzo, además de que para el gobierno de México, su mamá hoy no figura en las cifras oficiales de fallecimientos por Covid-19.

Su familia espera que la muerte de Martha haga ver todo lo que está mal para que no se repita, en entrevista telefónica con MILENIO, denunció "la omisión del hospital (ABC) de no darle seguimiento, de engaños, y de vender una prueba para tener resultados en cierto tiempo y no entregarlos y eso fue un factor determinante para que a la mujer no se le haya atendido oportunamente", afirmó.

En su relato, la hija de la víctima de Covid-19 dijo que desde que su mamá llegó a México en el vuelo #6403 de Iberia, tras pasar cuatro días encerrada en un hotel de Madrid, no fue revisada por las autoridades mexicanas para detectar posibles síntomas. Al día siguiente, ya con fiebre, sus familiares la llevaron al Hospital ABC donde solo por la consulta y la prueba de Covid-19, pagaron 25 mil pesos.

Tres días después, el viernes, el hospital envió un correo en el que notificó que los resultados tardarían de 5 a 7 días más, cuando se le había ofrecido entregarlos entre 24 y hasta 72 horas.

Martha falleció; ha sido cremada y su familia no pudo siquiera hacerle un funeral.

Todos se encuentran en aislamiento y aunque no presentan síntomas, saben del riesgo de haber estado en contacto con ella durante los cuidados que le dieron en casa. "Todos estamos aislados, bajo observación y reforzando nuestro sistema inmunológico".

Esta tarde, un día después de la muerte de Martha, el Hospital ABC hizo llegar a la familia los resultados positivos al Covid-19, ocho días después de que se realizaron.